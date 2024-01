Kárenyhítésre jó a Hu-rizont program az MTA elnöke szerint

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) üdvözöl minden lépést, ami enyhíteni próbálja azokat a károkat, amelyeket a magyarországi modellváltó egyetemek kizárása okoz az uniós Horizont kutatási programból – mondta a Népszavának Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke az új kutatási programról, hozzátéve, hogy el kell hárítani a politikai akadályokat az elől, hogy minden magyar kutatóhely ismét teljes- és egyenjogú, diszkriminációmentes résztvevője legyen az európai kutatási térségnek.

photo_camera Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Hankó Balázs felsőoktatásért felelős államtitkár a múlt héten bejelentette, a magyar kutatás nemzetközi együttműködését elősegítő programot indít a kormány HU-rizont néven. A programra idén nyolcmilliárd forint áll rendelkezésre. A bejelentés megerősíti azt a január eleji hírt, ami szerint elakadtak az Erasmus és a Horizont Europe programok jövőjéről szóló tárgyalások a magyar kormány és az Európai Bizottság között. A Bizottság tavaly januárjában jelentette be, hogy összeférhetetlenségi problémák miatt kizárja az alapítványi modellre váltó magyar egyetemeket a két programból.