Fél év alatt elege lett Szaúd-Arábiából, visszaszerződött Európába a Liverpool korábbi csapatkapitánya

Jordan Henderson is azok között a nagy nevű játékosok között volt, akik nyáron óriási fizetésért Szaúd-Arábiába igazoltak. Ebben közrejátszott az is, hogy a Liverpoolban már kevesebb játéklehetőséget kapott volna a korábbi kapitány, hiszen Szoboszlai Dominik bevonásával is új középpályát épített Jürgen Klopp menedzser.

Hendersont az Al-Ettifak vitte el 14 millió euróért, ahol Steven Gerrard a menedzser és heti 700 ezer fontos fizetés feledtette vele, hogy mekkorát lépett vissza a karrierjében. A 77-szeres válogatott, BL-győztes és angol bajnok játékosnak látványosan nem jött be a váltás, hamar új csapatot kezdett keresni, az Ajax lett a menekülési út.

Elköszönő posztjában saját maga és családja szempontjaival indokolta a váltást.

Henderson 2026. június 30-ig szóló szerződést írt alá az Ajaxszal.