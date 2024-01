Kirúgták a szegedi gumigyárból a szakszervezet elnökét

Január 16-án azonnali hatállyal elbocsátotta Radics Gábort, a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség (GSZSZ) elnökét az eddig őt foglalkoztató szegedi ContiTech, a Continental vállalatóriás leányvállalata. Az esetről beszámoló Mérce azt írja, biztonsági őrökkel vezették ki és a szakszervezeti tevékenységével kapcsolatos dokumentációktól is elzárták.

Radics különösen aktív volt az utóbbi években a Continental makói üzeme körül kialakult feszült helyzetekben. 2021-ben mi is találkoztunk vele, amikor bemutattuk egy videóban, hogy 2020-ban termelés visszaesésére hivatkozva csökkentették a dolgozói létszámot, majd amikor a megrendelések megugrása miatt munkaerőhiány lépett föl, akkor a rugalmasított szabályokat kihasználva a megmaradt munkásokat túlterhelték. Sztrájk következett a dolgozók a gyár teljes leállításával tudták elérni, hogy ne vegyék el a kollektív szerződésben garantált jogaikat. De utána azokat rúgták ki, akik részt vettek a munkabeszüntetésben.

Radics most a Mércének azt mondta, úgy tudja, hogy mostani kirúgása mögött is a makói Continental ügyei állnak. A cég újabb peres eljárásokat indított vele és a GSZSZ-szel szemben, miután decemberben több, ellenük indított perről is értesültek.

„Nyilván köpni-nyelni nem tudtam. 20 éve kötök kollektív szerződéseket a szegedi telephelyen, konstruktív ellenzékként viselkedtünk a munkáltatóval szemben, mert jobbára korrekt volt a munkavállalókkal. Mindenki igyekezett kölcsönösen együttműködni, az adott helyzetben a lehető legjobb döntéseket meghozni, egész jól működtünk közösen a szegedi munkáltatóval. Ezek után egy ilyen lépés elképzelhetetlen és váratlan volt” – fogalmazott az elbocsátással kapcsolatban.

A Continental PR ügynöksége nyilatkozattal reagált az elbocsátásra: „A tiszteletteljes együttműködés minden munkatársunkkal elengedhetetlen előfeltétele vállalatunk sikerének és hosszú távú fennmaradásának. Ennek megfelelően, mint sok más cég, így mi is rendelkezünk minden munkavállalónkra vonatkozó, kötelező érvényű értékekkel és szabályokkal, beleértve a munkavállalói érdekképviseletek tagjait is. Ezen értékek és szabályok jelentős megsértése esetén a munka törvénykönyvében leírtak alapján megtesszük a szükséges lépéseket. Egyes munkavállalóinkat érintő egyéni eseteket adatvédelmi okokból ezen túlmenően nem kommentálhatunk.”