Történelmi mélypontra esett tavaly a születések száma Magyarországon

Az első és legfontosabb kihívás továbbra is a népesedés, mert továbbra is jóval több a temetés, mint a keresztelő – a 2022-es tusványosi, főleg a fajelméleti fejtegetése miatt elhíresült beszédében mondta ezt Orbán Viktor, hozzátéve, hogy „fordulat nélkül ellakják tőlünk” Magyarországot, a Kárpát-medencét. Tizenkét éve volt már akkor kormányon a magát családbarátnak nevező kormány. Tavaly aztán ismét arról beszélt Orbán, hogy „továbbra is nagy bajban vagyunk. Minden erőt, energiát és költségvetési erőforrást továbbra is a családpolitika irányába kell mozgósítanunk”.

Úgy tűnik, a magyar anyák, pontosabban a potenciális magyar anyák nem hallották meg a miniszterelnök szavait, vagy legalábbis nem érdekelte őket. Ugyanis, habár a kormányzati kommunikáció és a kormánymédia ősszel attól volt hangos, hogy Magyarországon 160 ezerrel több gyerek született 2011 óta – egy nyakatekert statisztikával magyarázva, hogy mihez képest több –, a valóság, ahogy azt a Fidesz Magyarországán megszokhattuk, épp az ellenkezője. A KSH által péntek reggel közölt decemberi, illetve 2023-as éves népmozgalmi adatokból ugyanis az derül ki, hogy tavaly minden korábbinál kevesebb gyerek született Magyarországon.

Decemberben mindössze 6565 gyerek született, ami 12 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Mindeközben a halálozások száma 9 hónapos csúcsra, 11 700 fölé emelkedett, bár a 2022. decemberitől 7,2 százalékkal elmaradt. A decemberi népességfogyás így is 5162-re emelkedett, ami egyéves negatív rekordot jelent.



Tavaly összesen csupán 85 200 gyerek született a KSH jelentése szerint, ami pedig történelmi mélypont. Mivel a halálozások száma közben meghaladta a 127 ezret, a tavalyi népességfogyás 42 ezres volt, annyi, mintha egyetlen év alatt elnéptelenedett volna Hódmezővásárhely. A születésszám nagy mértékű csökkenésével együtt jelentősen mérséklődött a halálozások száma is, így a népességfogyás mértéke a 2022-es közel 48 ezerről némileg csökkent.

Korábban csak öt olyan év volt, amikor 90 ezer alatt maradt a születések száma (2011, 2013, 2018, 2019 és 2022), de egy olyan sem, amikor ne érte volna el a 88 ezret – ehhez képest most a 85 ezret is alig haladta meg a születések száma, ami sokkolóan rossz adat.

A 2010 óta hatalmon lévő Fidesz permanens kormányzásának kezdeti időszakát valóban egyes demográfiai mutatók kedvező változása jellemezte. Ennek megvolt az az oka is, hogy a kormány, főleg a NER kezdeti éveiben kétségkívül hozott a kisgyerekeseket, illetve gyerekvállalást ösztönző intézkedéseket, ilyen volt például a családi szja-kedvezmény megteremtése, a CSOK, a babaváró hitel. Csakhogy a szociális és családpolitikai juttatások egy részét hagyta elinflálódni, a 2008 óta változatlan összegű családi pótlék például a vásárlóértéke felét elveszítette az elmúlt tizenöt évben. Egy másik részét pedig, például a CSOK-ot épp ettől az évtől szigorította, szűkítve a jogosultak körét.

Visszatérve a demográfiai mutatókra: az úgynevezett teljes termékenységi arányszám, amely még az első Fidesz-kormány második évében, 1999-ben 1,3 alá süllyedt – 1995-ben még 1,57, a rendszerváltozás évében 1,86 volt –, 2014-re ismét 1,4 fölé nőtt, majd némi stagnálás után 2021-ben 1,59-es szintre emelkedett, ami 27 éves rekordot jelentett.

Azóta viszont ismét csökkenésnek indult, és mivel év végére 1,5-re esett, van esély arra, hogy 2024-ben már újra 1,5 alatt lesz. Ez azért aggasztó, mert egy ország népességszáma a demográfiai elfogadott álláspontja szerint akkor fenntartható, ha teljes termékenységi arányszáma eléri a 2,1-et; ezt nevezik reprodukciós szintnek (Magyarországon utoljára 1977-ben volt 2,1 fölött ez a mutató).

Hasonló a helyzet, ha az ezer lakosra jutó élve születéseket nézzük. Ez a mutató 1996-ig 10 fölött volt, 1999-ben már a 9,5-öt sem érte el, majd némi javulás után 2016 kivételével 2020-ig ismét 9,5 alatt volt. A 2020-21-es kedvezőbb érték után (a 2021-es 9,6-os mutató tizenkét éves csúcsot jelentett) az elmúlt két év már ismét hanyatlást hozott, ráadásul úgy, hogy közben a népesség száma is rohamosan fogyott, vagyis az arányszámban eleve kisebb nevezővel kellett számolni. Ezzel együtt 2023 végére eljutottunk odáig, hogy ez az arányszám ismét 9 alatt van, ennél a 8,9-es mutatónál a csak egyszer, 2011-ben láttunk rosszabb értéket (8,8).