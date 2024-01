MNB: 3 milliárd euró uniós pénz jött két hónap alatt, de nőtt a bizonytalanság

„Az év végén megindult az uniós források beáramlása, az elmúlt szűk két hónapban 3 milliárd euró érkezett. Ugyanakkor az is látszik, hogy ismételten megemelkedett az uniós kapcsolatok terén a bizonytalanság, aminek a pénzpiacon is voltak következményei”

– mondta Virág Barnabás, az MNB alelnöke kedd délután (vélhetően arra utalva a pénzpiaci következményekkel, hogy az euró ára bő egy hét alatt 10 forinttal emelkedett). A jegybanki vezető a magyar gazdaság helyzetéről és kilátásairól, a kamatdöntést befolyásoló tényezőkről beszélt online sajtótájékoztatón egy órával a döntés ismertetése után.

A monetáris tanács némi meglepetésre ezúttal is csak 0,75 százalékponttal csökkentette 10 százalékra az alapkamatot. Akárcsak decemberben, ezúttal is megvizsgálták az 1 százalékpontos csökkentés lehetőségét, „egy nagyobb mértékű kamatcsökkentést is lehetőnek több monetáristanács-tag”, de a kockázatok miatt végül az óvatos kamatpályát választották.

Virág Barnabás prezentációja szerint az MNB arra számít, hogy a dezinfláció ez év elején is folytatódik. Azt mondta, hogy a makrogazdasági tényezők, így a javuló fizetési mérleg, a dezinfláció és az alacsony keresleti nyomás lehetővé tette volna az alapkamat nagyobb csökkentését, de „a hazai kockázati környezet elmúlt időszaki alakulása, az a kockázati közeg, amit múlt hét hétfő óta láttunk a magyar piacon, a MT a változatlan ütemű kamatcsökkentés mellett foglalt állást”, később azt mondta, hogy ezek a kockázati tényezők „óvatosságra intették” a döntéshozókat.

A vörös-tengeri folyamattal részletesen foglalkozott a monetáris tanács. A globális értékláncokban újabb fennakadások lehetnek, a Kína és Európa közötti szállítás ideje 9 nappal nőtt, a szállítási költségek 2-3-szorosukra emelkedtek. De kérdés, hogy ez „a vörös-tengeri sokkhatás” mennyire lesz tartós, és fontos, hogy az árak még így is alacsonyabbak, mint 2021-22-ben voltak.

A jegybank szerint az idei gazdasági növekedés kulcsa a reálbérek helyreállítása mellett a történelmi kitekintésben is nagyon alacsonyan lévő fogyasztói bizalom helyreállítása. Fontos lélektani folyamatnak nevezte ennek megváltoztatását, hogy mind a beruházási, mind a lakossági fogyasztói oldalon is olyan javulás legyen, ami a GDP alakulásában is megjelenik.

A sajtótájékoztatón Virág Barnabás azt is bejelentette, hogy január 31-i hatállyal felfüggesztik a hosszú lejárati betéti eszközt, ezzel folytatják a monetáris politikai eszköztár egyszerűsítését.