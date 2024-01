Február közepén indul az EU vörös-tengeri missziója

Február közepén indulhat az Európai Unió missziója, aminek célja, hogy megvédjék a kereskedelmi hajókat a jemeni húti lázadók támadásaival szemben a Vörös-tengeren. Az Európai Unió külügyi vezetője, Josep Borrell szerint ez egy tisztán „védelmi jellegű művelet”.

A Politico beszámolója szerint Borrell azt mondta szerdán újságíróknak, hogy „el kell döntenünk, melyik ország veszi át a parancsnokságot, hol lesz a főhadiszállás, és milyen haditengerészeti eszközöket biztosítanak a tagállamok. Borrell azt is mondta, hogy bár nem minden EU-tagállam vevő az ötletre, „senki sem fogja akadályozni”.

Borrell kommunikációs tanácsadója azt mondta, az indulás időpontja február 19. lesz, ami egybeesik a Külügyi Tanács következő ülésével. Ezt a dátumot megerősítette Németország parlamenti védelmi államtitkára, Siemtje Möller is.

A Vörös-tenger gázai háború által is érintett déli részét november vége óta húti lázadók támadják. Először elfoglaltak egy brit tulajdonú és japán üzemeltetésű teherhajót, azóta pedig több kereskedelmi hajót ért drón- és rakétatámadás a térségben, amit Jemenből indítottak. A húti fegyveresek azt állítják, támadásaikkal a palesztinok és a Hamász támogatását akarják kifejezni. A hútik támadásai miatt több hajózási társaság már elkerüli a Vörös-tengert: a hajók Afrika déli része, a Jóreménység-fok felé kerülnek, ami közel egy héttel megnöveli a szállítási időt.

Decemberben az Egyesült Államok elindította hadműveletét az Egyesült Királyság és Dánia bevonásával, most pedig az EU is saját missziót indítana. Ahogy a Politico is írja, a térségben Franciaország és Olaszország már most is rendelkezik katonai hajókkal, de már Belgium és Németország is közölte, hogy hadihajókat küldene, hogy hozzájáruljon egy uniós misszióhoz.