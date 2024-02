Eltávolítaná hivatalából Novák Katalint a Demokratikus Koalíció

Újabb pártok tesznek lépéseket Novák Katalin kegyelmi döntésével kapcsolatban. Az államfő a pápalátogatást kihasználva kegyelemre méltónak találta a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettesét. K. Endrét korábban kényszerítés miatt több mint 3 év börtönre ítélték, amiért megpróbálta rávenni pedofil főnöke áldozatait, hogy hallgassanak el.

A Momentum ma jelentette be, hogy péntekre tüntetést szervez a Sándor-palota elé. Donáth Anna a párt közleményében így fogalmazott: „Novák Katalin kegyelme a rendszer tökéletes lenyomata, ahol bármilyen gazemberség úgy megy át a Fidesz végrehajtókon, ispánokon, köztársasági elnökön keresztül, mint kés a vajon. Miközben gyerekvédelemre hivatkoznak, gond nélkül adnak kegyelmet a börtönben ülő pedofilsegítőnek.”

Az LMP kikéri a kegyelmi döntés teljes dokumentációját, a döntés-előkészítő iratokat, és kikérik az igazságügyi miniszter felterjesztését is. (A kegyelmi döntések elvileg az IM asztaláról kerülnek át a Sándor-palotába.) Süveg Anna, a párt szóvivője szerint „az egyetlen helyes dolog”, amit Novák most tehet, hogy visszavonja ezt a döntést. Az LMP amúgy a terrorcselekmény miatt elítélt Budaházy György kegyelmi döntésével kapcsolatban is kikérte ezeket az iratokat, ám azok kiadását megtagadta a köztársasági elnök hivatala.

photo_camera Novák Katalin és elődje, Schmitt Pál. Fotó: Németh Dániel/444

A Demokratikus Koalíció szintén közleményben tudatta, hogy ún. méltatlansági eljárást kezdeményez Novák Katalin ellen. Szerintük „[n]em lehet egy pedofilsimogató Magyarország legfőbb közjogi méltósága, nem képviselhet minket sem itthon, sem külföldön egy pedofilsimogató”. Egy ilyen méltatlansági eljárás végén elvileg el is kéne hagynia a pozícióját Nováknak. A megindításhoz a képviselők ötödének aláírására van szükség, amit el is kezdett összeszedni a párt, a döntéshez azonban már többre. A képviselők kétharmadának kéne erről döntenie, sőt utána az Alkotmánybíróságnak is szerepe lenne a döntésben, szóval rendkívül kicsi az esélye, hogy bármilyen nyomást tudnak ezzel elérni Novák Katalinon.