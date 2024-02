Szijjártó Péter egy kihelyezett kormányülésen is Szijjártó Péter marad

Feltörölhetik vele egy flamand köztévé padlóját (mondjuk megtették már ezt vele a CNN-en is), beszólhat neki ukrán kollégája, rákényszerülhet arra, hogy magyarázkodjon olasz kollégájának, szenvedhet a józan ész hangját nélkülöző hülye nyugat-európai külügyminiszterekkel, amikor Ázsia tele van a barátaival – sőt, már a világpolitika szívcsakrájának számító Madagaszkár is –, egy szóval megedzheti az élet Szijjártó Pétert bármennyire, az igazán fontos pillanatokban ő akkor is képes ízig-vérig Szijjártó Péter lenni.

A sportrajongó kisgyerek, akinek Nép/Nemzeti Sport volt a jele az oviban, és a városi sporttelepnek hol az egyik, hol a másik lelátóján pallérozódik, hol ebben, hol abban a sportágban pályára lépő csapatának szurkoljon önfeledt áhítattal.

Mivel a kormány most éppen Sopron közelében, Sopronbánfalván tart kihelyezett háromnapos kormányülést, Szijjártó Péter a Szent Ambrus-i útmutatást követve (ha Rómában vagy, viselkedj úgy, mint a rómaiak), a női kosárlabdáért rajonghatott egyet. Meg is tette, a wannabe sportminiszterünk – el nem tudok képzelni olyan kormányzati farsangot, ahol nem a hivatalban lévő Deutsch Tamásnak öltözik – felkereste az olimpiai selejtezőre készülő válogatottat, és legalább egy győzelmet kívánt nekik.

Érdekes tény a közelmúltból: az egyébként győri Szijjártó Péter kalandos élete során már női kosárlabdaklub elnöke is volt, Audival járó sportállásban. Történetesen egy győri klubé. Egy olyan győri klubé, amely 2005-ben úgy alakult meg, hogy átköltöztettek a városba egy soproni klubot, a Ventwest-Foton Sopront.

A miniszteri látogatásról készült miniszteri Facebook-posztot természetesen megírta hírként a közpénz-tízmilliárdokból működő magyar közmédia hírügynöksége is.

Időugrás, 1973.: „ A Megyeri úti stadion díszpáholyában helyet foglalt Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára”. Sajnos arról nincs hír, hogy a Juve elleni újpesti futballisták edzőtáborát is megtekintette volna, idióta sportkézfogással üdvözölve az edzőt és/vagy a játékosokat. Mondjuk nem is nyertek, 2-2 lett a vége.