Varga Judit aláírása is kellett a gyerekmolesztáló igazgató bűnsegédjének kegyelméhez

Varga Judit aláírására is szükség volt ahhoz, hogy elnöki kegyelmet kaphasson K. Endre, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettese - akit pedofil bűncselekmények fedezéséért jogerősen börtönre ítéltek. A pedofil igazgató bűntársa a pápalátogatás ürügyén jöhetett ki a börtönből.

Ahogy azt az ügyet robbantó cikkben írtuk: az ítélet szerint az igazgatóhelyettes volt az, akinek tudomása volt róla, hogy az igazgató több gyereket is molesztált, és aki megírt egy hamis vallomást az egyik gyerek nevében ezzel a szöveggel: „én kitaláltam, hogy közösen kivertük a nemi szervem, és hogy ilyet más gyermekkel is csinált már. Igazság az, hogy nem húzta le a nadrágom és nem fogta meg és nem verte ki.” A bűnsegéd ezt a hamis vallomást a saját irodájában, a pedofil igazgató jelenlétében akarta aláíratni az érintett gyerekkel, ezért három év négy hónap börtönre ítélték első és másodfokon is.

V. János a bicskei gyermekotthon igazgatójaként 2004 és 2016 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott.

photo_camera Varga Judit igazságügyi miniszterként, ahogy átveszi a kinevezési okmányát Novák Katalintól Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

A hatályos törvény szerint a kegyelmi kérvények az igazságügyi minisztériumhoz futnak be, azt az igazságügyi miniszter terjeszti be - ha egyetért vele, ha nem -, majd az államfő döntésének megszületése után ellenjegyeznie is kell a döntést. Ezzel átveszi a politikai felelősséget is. („Az ellenjegyzés a köztársasági elnök aktusának érvényességi kelléke. Az ellenjegyzés megtörténtével a Kormány vállalja a politikai felelősséget a köztársasági elnök aktusáért az Országgyűlés előtt.”) Volt már rá példa, hogy a miniszter nem írta alá az államfői kegyelmet, így tett például Dávid Ibolya az Agrobank egykori börtönviselt vezetője, Kunos Péter ügyében.

Varga Judit tehát, ha akarta volna, megakadályozhatta volna, hogy K. Endre elnöki kegyelmet kapjon Novák Katalintól. Az rtl.hu-nak nyilatkozó alkotmányjogász, Szentpéteri Nagy Richárd is megerősíti, hogy az elnöki kegyelemről szóló döntést az igazságügyi miniszternek is jóvá kell hagynia. A kegyelemről szóló döntés április 27-én, a pápalátogatás előtti napokban született, amikor még Varga Judit volt a tárca vezetője.

K. Endre nem mellesleg otthonosan mozgott a Felcsút környéki fideszes világban. Jó néhányszor megfordult a Puskás Akadémián, szervezett sporttalálkozót Böjte Csabával, sőt, a Momentum egyenesen Orbán Viktor öccséhez köti. Ezeket az információkat részben a kormányközeli médiumoknak köszönhetjük, akik az ügy kirobbanása után egy emberként vették védelmükbe a volt igazgatóhelyettest. K. Endre jogerősen is kényszerítést követett el, még úgy is, hogy a kiszabott büntetését nem kell letöltenie, és a kegyelem értelmében büntetett előélete sem lesz.