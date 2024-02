Visszakerül az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz a szélsőségesek megfigyelése

Újra a nemzetbiztonsági szakszolgálat, vagyis az Alkotmányvédelmi Hivatal foglalkozik a radikális-extremista csoportok megfigyelésével Magyarországon – írja több, egymástól független forrásra hivatkozva a HVG.

A szélsőséges ideológiákat követő, nem ritkán illegálisan működő csoportok megfigyelése és szemmel tartása az első kétharmados Fidesz-kormány előtt is a nemzetbiztonság feladata volt – így van ez a legtöbb Európai országban is –, 2010 után viszont a Terrorelhárítási Központ (TEK) lett felelős a területért.

photo_camera A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársa és egy rendõr a Liszt Ferenc-repülõtérnél Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Akkor a TEK-en belül többek közt az Köztársasági Őrezredből, a Nemzeti Nyomozó Iroda teljes terrorizmus és extremizmus elleni osztályából és a Készenléti Rendőrség Terrorelhárító Szolgálatától átcsoportosított állomány tagjaiból jött létre egy erre a területre specializált egység.

Ez a lépés, mint általában új, elit alakulatként a TEK megalakulása, feszültséget eredményezett a rendvédelmi- és titkosszolgálatok belső hierarchiájában.

A HVG forrásai sem tudták egyértelműen megmondani, miért került vissza most a szélsőségesek megfigyelése az AH-hoz.

Az egyik lehetséges verzió az, hogy a TEK elsősorban azokra az elemekre koncentrált, amelyek tényleges fizikai, akár fegyveres veszélyt jelenthettek környezetükre, miközben ez ma már kiterjedtebb kört érint, nem pusztán a militarista-fegyveres köröket.

Egy másik magyarázat szerint nagyon megnövekedtek a TEK feladatai a nemzetközi terrorelhárítás területén, és a szélsőségesek megfigyelés komoly kapacitást követel, így inkább az erőforrásokkal összefüggő okai lehetnek annak, hogy ismét az AH felügyeli a területet.

A lépésnek kémelhárítási szempontból is lehet jelentősége, írja a HVG, előfordul ugyanis, hogy szélsőséges csoportok külföldi titkosszolgálat érdeklődését is felkeltik, mert különféle műveleteikben használni tudják őket, akár zavargások előidézéshez vagy merényletekhez is. Emiatt számos országban eleve a titkosszolgálatok és nem a terrorelhárítás figyeli a nem vallási szélsőséges csoportok mozgásait. (HVG)