Blikk: Vidnyánszky Attila akkorát esett a színpadról, hogy mentő vitte el

Vidnyánszky Attila épp Hobónak adta át az életműdíjat a Petőfi Zenei Díjátadón az MTVA stúdiójában, amikor a színpadról lesétálva elesett, tudta meg a Blikk.

A Duna TV erről készült felvételét viszont kivágták a műsorból, a lapnak egy a helyszínen lévő forrás nyilatkozott. A Blikk értesüléseit a szintén a helyszínen lévő Takács Tamás énekes is megerősítette.

„Valós a hír, el is vitték őt a mentők. Konkrétan az esést nem láttam, mert épp akkor nem voltam bent. Hála Istennek, a saját lábán – bár segítséggel – hagyta el a színpadot. Kapott egy bokarögzítő sínt, majd a mentősök kórházba vitték” - mondta a lapnak.



A Blikk úgy tudja, hogy Vidnyánszky gipszet kapott, de a balesetét nem akarja nagy dobra verni. Ez nem véletlen hiszen novemberben színpadi baleset miatt szakadt félbe a Nemzeti Színház Rómeó és Júlia előadása, a két főszereplő, Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó négy métert zuhant a díszletről. A színészek súlyosan megsérültek, mindkettejüket műteni kellett - többször is, Szász a hazaengedése után egyszer még vissza is került a klinikára. A baleset miatt folyamatban van rendőrségi eljárás, de egyelőre a színészek még kártérítést se kaptak. Vidnyánszky Attila le akart mondani igazgatói tisztségéről, de Csák János nem hagyta, ezért mégse mondott le. A kormánymédia hamar kioknyomozta, hogy az esetnek ő a legnagyobb áldozata. Legutóbb Horváth Lajos Ottó nyilatkozta azt, hogy Vidnyánszkyval még nem beszéltek a balesetről, mert őt most nagyon leköti a színház, Horváth Lajost pedig a gyógyulás.