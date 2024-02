Inkább nem szólnak a bicskei áldozatokhoz, csak hogy ne kelljen a lényegről beszélni

Orbán Viktor csütörtök délután először szólalt meg a kegyelmi botrány ügyében, és bár bejelentett egy alkotmánymódosítást is, de így is a legfontosabb dolog maradt ki a nyilatkozatából. Ugyanaz, ami Novák Katalin hétfői megszólalásából is hiányzott.

Hogy érdemben mondjanak valamit a Bicskén történt bűncselekmények áldozatainak. Nem úgy általában a „pedofília minden áldozatának”. Hanem konkrétan azoknak, akiken a bicskei gyermekotthon volt igazgatója, Vásárherhelyi János szexuális erőszakot tett. És azoknak, akiket Vásárhelyi helyettese, K. Endre arra kényszerített, hogy vonják vissza a vallomásukat.

Ők ugyanis valóságos emberek. Akik az elmúlt napokban értesülhettek arról, hogy az ellenük bűnt elkövető férfinak személyesen adott kegyelmet a nemzet egységét megtestesítő köztársasági elnök, ezt pedig aláírta Magyarország kormányának képviseletében az igazságügyi miniszter. Az áldozatok között volt olyan is, aki elég egyértelműen el is mondta, mit gondol erről.

Novák Katalinnak nem jutott eszébe mondani valamit nekik, amikor megkérdezték az ügyről a Sándor-palotában. Pedig a Telex tudósítója utána is szólt ezzel a kérdéssel.

Orbán Viktornak nem jutott eszébe mondani nekik valamit, pedig a kommunikációs stábnak még arra is volt energiája, hogy TikTok-kompatibilisan feliratozzák a videóját.

Varga Juditnak sem jutott eszébe hozzájuk szólni, igaz, ő egyáltalán nem szólalt meg semmiről az ügyben.

Minden más szempont ezután következik. Mert ami történt, NER-történeti politikai botrány, de elsősorban mégiscsak emberek konkrét tragédiájáról szól. Erről viszont az állami vezetők nem beszéltek, mert akkor szóba kéne hozni, mi volt ebben a saját szerepük.