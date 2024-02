Szijjártó szerint „az Egyesült Államok nagykövete az ellenzék valódi vezetője”

„A beavatkozás sokféleképpen mehet végbe, például az Egyesült Államok nagykövete az ellenzék valódi vezetője. Ez történik most Magyarországon, az USA nagykövete a megosztott ellenzék valódi vezetője és sokféleképpen beavatkozik a politikai életben Magyarországon. Ez egyrészt szórakoztató, másrészt növeli a támogatottságunkat” – mondta Szijjártó Péter, mikor New Yorkban a Fiatal Republikánusok Klubjában ismertette a magyar belpolitikai viszonyokat.

photo_camera David Pressman a parlament hétfői rendkívüli ülésén, ahol a Fidesz hiányában nem sikerült megszavazni a svédek NATO-csatlakozását. Fotó: Németh Dániel/444

Szijjártó a Fidesz nagy győzelmeiről regélt, hogy hogyan verték meg a széttöredezett, majd az összefogott ellenzéket is. Aztán a Márki-Zay Péter által említett Egyesült Államokból érkező pénzekről mondta, hogy az ilyet nem szabad tűrni. Ezért is vezették be a szuverenitásvédelmi törvényt.

A szuverenitásvédelmi törvény beiktatásával együtt februártól létrejött a Szuverenitásvédelmi Hivatal is, aminek elnökévé Lánczi Tamást nevezték ki, és ami papíron elemző, értékelő, javaslattevő és vizsgálati tevékenységet folytató autonóm államigazgatási szerv lesz, munkáját a Rogán Antalhoz tartozó titkosszolgálat is segíti. A független szerkesztőségek közös nyilatkozatban álltak ki a jogállamellenes Szuverenitásvédelmi Hivatal ellen.

Az ellenzéki pártokhoz nem, csak a kampányból tevékeny részt kivevő civil szervezeteknek érkeztek támogatások a 2022-es előválasztás idején az Action for Democracy (AD) nevű amerikai alapítványtól. Ilyen szervezet volt a Márki-Zay által alapított Mindenki Magyarország Mozgalom (MMM). A módszer hasonlatos az állami pénzekből a Fidesznek kampányoló CÖF-CÖKA civil szervezetéhez.