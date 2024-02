Novák ellen tüntetnek a kegyelmi botrány miatt

„Ez a történet nem arról a K. Endréről szól, aki most kegyelmet kapott. Hanem arról a reményről, ami most az áldozatok számára elveszett. Ezt kell elmondanunk” - mondta Moskovics Judit, aki az RTL Házon kívül című műsorának riportereként annak idején feltárta a bicskei gyermekotthon ügyeit. Emlékeztetett, hogy az áldozatoknak „köszönhető, hogy megismerhettük ezt a borzasztó rendszert, ami az elkövetőket támogatta évekig. És most ezeknek az embereknek mondta a köztársasági elnök asszony, hogy nincs ezzel semmi baj.”

„Azóta az összes fiú vagy hajléktalan, vagy intézetben, vagy ilyen-olyan szállókon tengődik. És most arcul lettek köpve. Nem értik, hogyan fordulhatott ez elő.”