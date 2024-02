Lemondta a tervezett hivatalos útjait Novák Katalin

Nem tervez több hivatalos programot köztársasági elnökként Novák Katalin, aki montenegrói és ukrajnai hivatalos útját is lemondta, írja a Telex.

photo_camera Fotó: ANDREW KUTAN/AFP

Szombaton a cikkünk nyomán a héten kirobbant botrány után nyolc nappal lemondott Novák Katalin államfő, aki korábban a Fidesz parlamenti képviselője, majd Orbán minisztere volt, valamint visszavonult a közélettől Varga Judit volt igazságügyi miniszter is.

„A következő két hétben Novák Katalin Montenegróba utazott volna hivatalos látogatásra, valamint az ukrajnai háború kitörésének második évfordulóján Kárpátaljára látogatott volna, hogy a magyar közösséget biztosítsa az anyaország támogatásáról. A köztársasági elnök mindkét programot lemondta” – válaszolta a lapnak a Sándor-palota.