Belső kritika a Magyar Nemzetben: a Pesti Srácok főszerkesztője az opportunisták klikkjeit okolja válságért

Huth Gergely lapja, a Pesti Srácok már kedd este is szokatlanul reagált arra, hogy Balog Zoltán nem mondott le: távolságtartóan szemlézték Balog közleményét, majd a végére odabiggyesztettek egy rövid válogatást a püspököt gyalázó kommentekből. De nem egyszeri figyelmetlenségről lehetett szó, mivel a főszerkesztő aztán másnap már a Magyar Nemzetben lamentált azon, milyen belső hibák és milyen fideszes érdekkörök okozhatták a kegyelmi botrányból kialakultválságot, és a püspöki pozíciójához ragaszkodó Balog Zoltánra is bőven utalgatott.

Huth érékelése szerint a kegyelmi botrány „közösségünk identitását és erkölcsi mércéjét nagyban érintő, súlyos kérdéseket vágott néhány nap leforgása alatt az arcunkba”, ezért ez a drámai helyzet „okot adhat identitásunk és immunrendszerünk megerősítésére, s e kényes kérdések tisztázására”.

photo_camera Huth Gergely egy Lenin-fejet visz Bíró Pálnak, a Youtube magyarországi koordinátorának, Pesti Srácok tüntetés a Google székház előtt, miután a Youtube törölte a csatornájukat Fotó: Bankó Gábor/444

A gondot szerinte az okozta, hogy a 2022-es győzelem óta „egyfajta opportunista erjedés uralkodott el a (közép)vezetői szférában”. Őket Huth csak kicsi huszárokként emlegeti, akik „hajlamosak elfelejteni, hogy mi végre is kaptak bizalmat, kit képviselnek és mi a hivatásuk”. A biztonság kedvéért gyorsan hozzá is teszi, hogy nem „a csatatéri sikereket sorra hozó hadvezérekre és stratégákra”.

A Pesti Srácok főszerkesztőjének kritikája ebben hasonlít Magyar Péterére, miszerint nem a rendszer egészével vagy Orbán Viktorral van a baj, hanem csak annak egyes szereplőivel. Igaz, Varga Judit exférje meg is nevezte Rogán Antal körét és Tiborcz Istvánt is, amiért aztán azok a megafonos infuenszerek kezdtek csoportosan gyúnyolódni rajta, akik miniszterférj korában még jóban voltak vele. Ennél Huth jóval óvatosabb, mivel egy olyan lapban publikál, ami Rogán Antal ellenőrzése alatt ál, még és azt is elismeri, hogy „a szükséges nemzeti önvédelem némi demokráciadeficittel, a belső pluralizmus csorbulásával jár”. Így megmarad az célzások szintjén:

„Ám amikor az említett kicsi huszárok – olykor kiegészülve némely már deresedő halántékú, de az új helyzetet látva vérszemet kapó századossal, tábori lelkésszel – úgy gondolják, hogy nekik már mindent szabad, akkor abból bajok lehetnek. Ha a feltörekvő opportunisták klikkjei és hálózatai belepik a kormányzat rendszereit, az ellen védekezni kell!” Itt Balog Zoltánra utalhatott egyértelműbben, hiszen a K. Péter kegyelmi kérvényét támogató püspök korábban tényleg tábori lelkész volt, így segítette 1989-ben az NDK-ból Magyarországra érkezett menekülteket.

photo_camera Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Rogán Antal a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

A vérszemet kapó százados már nehezebb kibontani, de az tény, hogy a Novák Katalin lehetséges utódaként emlegetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf tartalékos százados, a Magyar Honvédség Szurmay Sándor Budapest Helyőrségi Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegységénél. Az ő nevét Magyar Péter szintén felhozta a partizános interjújában, azt mondta, ha Szalay-Bobrovniczky lesz az új köztársasági elnök, akkor Rogán Antal miniszterelnöki kabinetfőnök embere kerül a Sándor-palotába, ugyanis a honvédelmi miniszter Habony Árpádhoz köthető, Habony pedig Rogánhoz.



A baráti-felekezeti lobbi megmalmozta az elnököt

Majd Huth azt kezdi feszegetni, hogy Novák Katalin és Varga Judit hogyan követhetett el ekkora hibát K. Endre kegyelmi kérvényével. Szerinte a köztársasági elnök engedett a baráti-felekezeti lobbinak, hagyta megmalmozni magát. Balog Zoltán kedd este elismerte, hogy támogatta a kegyelem megadását, de aztán a felelősséget elhárította magától: „Elnök asszony a nyilvánosság előtt elmondta, amit szükségesnek tartott. Az általa hozott döntésért ő vállalta a felelősséget.”

A főszerkesztő szerint most arra van szükség, hogy „a hadvezérek regulázzák meg a kicsi huszárokat, a lelkészek újra a lelkekkel foglalkozzanak, a stratégák figyeljenek jobban az évszázados magyar politikai hagyományokat követő, jól kimunkált közös értékrendünk megóvására, mi pedig, a közösség minden szegletében, ne hagyjuk, hogy érdemtelenek és opportunisták mellénk és fölénk furakodjanak!”

Hogy az ügyet nem mindenki tartja tökéletesen lezártnak Novák és Varga lemondásával, arra egyébként maga Bayer Zsolt is tett egy félmondatnyi utalást vasárnap: „Novák Katalin és Varga Judit hibát vétettek. Nem voltak talán elég körültekintőek, talán félrevezették őket (ha igen, ha ez az igazság, remélem, a főbűnös élete végéig menekülni fog).” Feltehetőleg ő sem Orbán Viktornak célozta a kritikát, mivel a Sajtóklubban azt állította, hogy a miniszterelnök csak akkor értesült a kegyelmi ügyről, mint mindenki más az országban, miután megjelent az első cikk a sajtóban.

Huth Gergely kormánykritikus cikkét olvasva Magyar Péter is csak elismerően csettintett az oldalán:

Huth Gergely egyébként már januárban, a lengyel választási eredményeken szörnyülködő cikkében is utalt arra, hogy még gondok okozhatnak a Fidesznek azok, akik túl gyorsan szedték meg magukat: „A lengyel szuverenisták bukásának emlékeztető oltásként kell hatnia: a veszély nem múlt el, ha gyengék vagyunk, ellenségeink azonnal rárontanak a nemzetre. Ám a tágan értelmezett kormányoldalnak is el kell végeznie a maga munkáját. Természetesen nem a rendszerváltó politikusokkal, a nemzeti oldal ikonjaival és nagy veteránjaival van probléma, hanem feltörekvő, egzisztenciálisan már-már az örök életre berendezkedő, a magasztos, évszázadok építő vitái során kimunkált eszménket a puszta érdekre és egymás iránti lojalitásra cserélő elitklubokkal.”