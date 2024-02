„Pedofilvédő évértékelő” plakátokkal dekorálta ki a Momentum a Várkert Bazár környékét

„Pedofilvédő évértékelő” plakátokkal dekorálták ki a Várkert Bazár környékét a Momentum aktivistái. A párt Facebook-posztjában arra hívta fel a figyelmet, hogy

„Orbán Viktor hosszú napok óta hallgat arról, hogy a bukott köztársasági elnöke kegyelmet adott egy pedofilvédőnek. Nem adott magyarázatot, bocsánatot sem kért.”

A független sajtót nem engedik be Orbán Viktor szombati évértékelő beszédére, a szervező Polgári Magyarországért Alapítvány korlátozott létszámra hivatkozva utasította el többek közt a Telex, az ATV, az RTL, a 24, a Blikk és a Szabad Európa regisztrációját is. A 444 – a Telexhez hasonlóan – nem is kapott meghívót az évértékelőre, így megkísérelni sem tudtuk a regisztrációt.