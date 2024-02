Azahriah a pénteki tüntetésről: Könnyekkel küszködve figyeltem, hogy mi a fene ez, meg mi ez a rengeteg ember

Szombat reggel Instagram-sztoriban reagált a pénteki tüntetésre az ország perpillanat legsikeresebb popsztárja, Baukó Attila, azaz Azahriah. A kegyelmi botrány miatt szervezett tüntetésen a zenész videóüzenetét is bejátszották péntek este, ebben többek között arról beszélt, hogy teljesen új szint az, hogy pedofil arcoknak falaznak:

„Az a narratíva, hogy milyen bátor Novák Katalin és Varga Judit. Ha nem derült volna ki, szerintetek lemondtak volna? Most az egyszer nem lehetett elsunnyogni, mint megannyi alkalommal.” – tette hozzá, ahogy azt is, hogy kiállásával nem a baloldali politikai erőt akarja erősíteni, csakis a gyerekek biztonságát. Szerinte azonban még nem most kell harcolni, hanem ébredni kell. Szerinte hiába különbözünk nagyon, abban egyetértünk, hogy a pedofília no go, de legyenek már a milliárdos lopások is no go-k.

Szombati üzenetében aztán azt írta, hogy végigkövette a tüntetés minden másodpercét, és végtelen büszkeséget és hálát érzett. „Zsolti és Edina beszédénél pedig könnyekkel küszködve figyeltem, hogy mi a fene ez, meg mi ez a rengeteg ember” – utalt Osváth Zsolt és Pottyondy Edina felszólalásaira.

Hozzátette, hogy egészen más volt ez tegnap, mint bármi, amit valaha megélt, és sok év alatt az egyik legtisztább, legszentebb megmozdulás volt, örül, hogy a részese lehetett. Szerinte ami pénteken történt, az egész életére hatással lesz, és köszöni mindenkinek, aki ott volt,

„facebookos kanapéhuszárkodás vagy az utcán folyó vandalizmus helyett korrekt arcok, akik megmutatták a békés tüntetés és a civil polgári hatalom erejét. tegnap többet értünk el, mint bármely ellenzéki kapálózás az elmúlt évtizedben”

A tüntetés előtt írtunk arról, hogy bár amikor a fiatal, Youtube-ról befutott sztár annyira népszerű lett, hogy háromszor is meg tudta tölteni a Puskást, akkor a kormánymédia is látványosan kesztyűs kézzel bánt vele, de a pénteki demonstrációhoz való csatlakozása miatt ez megváltozott, sőt, még Orbán tiktokjáról is leszedték a jófejkedős azahriah-s videót.

A pénteki tüntetésről videóriporttal jelentkeztünk: