Azahriah: Teljesen új szint az, hogy pedofil arcoknak falaznak

Baukó Attila, Azahriah csak videóüzenetben jelentkezett be a Hősök terét megtöltő tüntetésbe, amit őszintén sajnál. Először arról beszélt, hogy az utóbbi időben annyit hallottuk már azt, hogy védjük meg a gyerekeinket, hogy már értelmét vesztette. Szerinte a kormány a gyerekeket használja fel arra, hogy az embereket egymás ellen fordítsák, maguknak pedig politikai hasznot generáljanak.

„Teljesen új szint az, hogy pedofil arcoknak falazunk.” De megjegyzi, hogy nem először történik ez, Kaleta Gábornak is falaztak, de az vízfelszín alatt maradt.

„Az a narratíva, hogy milyen bátor Novák Katalin és Varga Judit. Ha nem derült volna ki, szerintetek lemondtak volna? Most az egyszer nem lehetett elsunnyogni, mint megannyi alkalommal.”

Elmondta, hogy kiállásával nem a baloldali politikai erőt akarja erősíteni, csakis a gyerekek biztonságát. Szerinte azonban még nem most kell harcolni, hanem ébredni kell. Szerinte hiába különbözünk nagyon, abban egyetértünk, hogy a pedofília no go, de legyenek már a milliárdos lopások is no go-k.

„Egy közös biztos lesz bennünk, hogy bántja a lelkünket az igazságtalanság. A hatalom urainak csak a politikai haszon a fontos, nekik ez nem fontos.”

„Együtt kell változást elérni, mielőtt lelécelnénk kötelességünk erőnk teljéből tenni valamit a változásért.”

