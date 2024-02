K. Endre erdélyi falujában nyaralt tavaly nyáron Novák Katalin

Utólag talán más helyszínt választott volna, de tavaly augusztusban Zabolán nyaralt a családjával Novák Katalin. Ez az az erdélyi falu, ahol az elnöki kegyelmet kapó K. Endre felnőtt, édesanyja még most is ott él.

Arról, hogy Novák Zabolán nyaralt, a Transtelexnek is voltak helyszíni információi, de most hivatalosan is megerősítette a Magyar Hang kérdésére a Köztársasági Elnöki Hivatal.

Novák akár össze is futhatott volna K. Endrével, aki április végén kapott kegyelmet a köztársasági elnöktől. De a hivatal szerint nem volt ilyen találkozó, állításuk szerint „sem K. Endrével, sem feleségével, sem édesanyjával az államfő nem találkozott”.

A Novák család a zabolai Mikes grófi kastélyban szállt meg több napra. Az épületet a magyar állam bőkezű támogatásával újították fel és alakították át kastélyszállóvá. Az Átlátszó egy 2019-es cikkében úgy számolt, hogy „közelíti az egymilliárd forintot az az összeg, amit a Bethlen Gábor Alap (BGA) nemzetpolitikai támogatásaiból kap Lévai Anikó erdélyi arisztokrata barátainak alapítványa”, a Roy-Chowdhury-Mikes Alapítvány.

Novák ki is rakott egy képet a nyaralásáról, ahol az alapítványt vezető Roy Chowdhury Aron Gregorral látható.

photo_camera Novák Katalin és Roy Chowdhury Aron Gregor Fotó: Novák Katalin/Facebook

A Transtelexnek a zabolai lelkész azt mesélte, hogy K. Endre családja remek viszonyt ápol a zabolai grófi családdal. Mikes Katalin évtizedek óta szoros barátságban van K. Endre édesanyjával, a korábban tanítóként dolgozó K. Eugéniával. Barátságuk még a rendszerváltás előtt kezdődött, amikor a kommunizmus alatt kisemmizett grófi család tagjai titokban jártak haza Zabolára, és ilyenkor K. Eugénia és a szintén pedagógus férje, Endre otthonában szálltak meg.

Novák hivatala azt is írta a Magyar Hang kérdésére, hogy

„A családi nyaraláson nem került szóba K. Endre ügye.”

Novák zabolai látogatása után egy hónappal tárgyalta a Kúria K. Endre ügyét. A férfi - hiba kapott már kegyelmet - ártatlanságát hangoztatva felülvizsgálatot kért a kényszerítés miatt rá kiszabott büntetés miatt. (Az ítélet szerint megpróbálta rávenni a bicskei gyerekotthon pedofil igazgatójának áldozatait, hogy hallgassanak el.) K. Endre kérelme ellenére a Kúria helyben hagyta a másodfokú döntést, viszont az erről szóló határozat alapján született cikkünkből derült ki idén február elején, hogy K. Endre kegyelmet kapott Nováktól.