Skrabski Fruzsina: Ezek után egy új köztársasági elnök nem mer majd hibázni, inkább nem csinál semmit

„Szerintem akkor kell egy politikusnak egyértelműen lemondania, ha tudatosan és akarva ártott az országnak. Amikor a saját személyes érdekeit, vagy valami nemzetközi érdeket a hazája fölé helyez. Ez bűn, és, ha ez kiderül, akkor le kell mondania” – írta Facebook-bejegyzésében Skrabski Fruzsina, Novák Katalin volt köztársasági elnök tanácsadója.

Skrabski szerint azonban nem ismerjük a kegyelmi ügy minden részlétét, Novák csak annyit mondott, hogy abban a hitben adott kegyelmet, hogy K. Endre nem bántott gyerekeket. „Tehát az elnök nem tudatosan ártott, hogy személyes vagy valami gazdasági érdeknek kedvezzen, hanem jóhiszeműen elkövetett egy hibát. Értem a lemondás indokait, de továbbra is azt gondolom, hogy sokkal többet veszít az ország, mint nyert a lemondással” – írta a tanácsadó, aki továbbra is kitart Novák mellett. „Ezek után egy új köztársasági elnök nem mer majd hibázni. Inkább nem csinál semmit, abból nem lehet baj. Ez kell nekünk?”

photo_camera Novák Katalin és Skrabski Fruzsina a Sándor-palotában Fotó: Skrabski Fruzsina FB

Orbán Viktor szombati évértékelőjében egyértelművé tette, hogy a nyilvánosság előtt számára Novák az ügy fő felelőse. „A lényeg, hogy a modern politika vastörvénye az alázat. A nemzetszolgálat személyes alázatot is követel. Tudnod kell, akármilyen magasan is vagy. Egyedül sohasem lehetsz elég okos. Nincs védett hely, még a legmagasabb hivatalban is lehet hibázni. A politikai hiba persze akkor is bosszantó, ha van rá magyarázat. Hát még ha nincs.”

A miniszterelnök szerint „a kegyelmi döntés miatti felháborodást az növelte dühvé a jobboldalon, hogy nem egy bonyolult helyzetben hozott döntésről van szó, hanem egy ki nem kényszerített hibáról”, a jobboldal számára pedig ez olyan egyszerű, mint a faék: pedofil bűncselekményeknél nincs kegyelem.