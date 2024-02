Úgy módosítaná a törvényeket a Fidesz, hogy gyerekek elleni szexuális bűncselekmények soha ne évüljenek el

„Meg kell nézni egy pillanatképen a gyermekvédelem mai állapotát. Sokan vagyunk az országban, akik sejtjük, hogy nincs minden rendben” - mondta vasárnap reggel a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth Rádióban a kormány által elrendelt vizsgálatokról.

Igaz, a bicskei gyermekotthonban történt szexuális visszaélésekről már 2016-ban beszámolt az RTL, nyomozás is indult, V.Jánost és bűnsegédjét, K. Endrét elítélték, a kormány mégis csak azután készít „pillanatképet” a gyermekvédelmi rendszerről, miután Novák Katalin és Varga Judit megbukott a bűnsegédnek adott kegyelem miatt. Bár az akkori miniszter, Balog Zoltán, aki most támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét, már 2012-ben kapott jelzést az ombudsmantól a bicskei gyermekotthonban történtekről, ennek ellenére később kitüntetésre terjesztette fel V. Jánost. Amikor pedig 2016-ban elindult a nyomozás, Balog nem intézkedett, hogy a pedofil igazgatót azonnal költöztessék ki a gyerekotthonból.

Kocsis Máté most bejelentette, hogy körülbelül húsz törvény módosítására tesznek javaslatot a gyermekvédelmi törvénycsomagban. Például tovább szigorodnak a pedofil bűncselekményekre vonatkozó büntetési tételek és áttekintik az eltussolásban segédkezők büntetésének súlyosbítási lehetőségeit. Emellett kezdeményezik, hogy a 18 év alattiak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények soha ne évüljenek el, „mert maguk a pedofil bűnelkövetők is életre szóló sebet okoztak a tettükkel”, illetve azt is kezdeményezik, hogy a pedofil bűnelkövetők soha ne kaphassanak erkölcsi bizonyítványt.

A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, új gyermekvédelmi rendszert akarnak kialakítani, tiszta, világos szabályokkal és felügyelettel. Jobban kell látnia az államnak, hogy kik vezetik ezeket az intézményeket, ezek az emberek milyen életmódot folytatnak, milyen szabályokat nem tartanak be, milyen pszichológiai állapotban vannak, és életük minden egyes részére kiterjedő vizsgálat alá kell, hogy essenek. A gyermekekkel való foglalkozás nem játék, és a társadalom egységes abban, hogy zéró toleranciát kell mutatni. Azonban szerinte az a kialakulóban lévő közhangulat, amely szerint a gyermekvédelemben dolgozó összes ember bűnös, messze elutasítandó. Az államnak az a kötelessége, hogy világos szabályokat alkosson, ezáltal megvédve azokat is, akik tisztességgel végzik a munkájukat.

photo_camera Kocsis Máté Fotó: Németh Dániel/444

Majd a frakcióvezető felmondta, hogy amikor 2021-ben az első gyermekvédelmi törvénycsomagot elfogadták, annak egy pontját sem támogatta a baloldal. Még azt sem, hogy súlyosbítsák a pedofil elkövetők szabadságvesztés bűncselekményeit, vagy bárki számára elérhető pedofil nyilvántartást hozzanak létre. Ezért Kocsis Máté „minimum arcátlanságnak” tartja, hogy bármelyikük képes kiállni a gyermekvédelmi tüntetésen.

Egyébként 2021-ben az eredeti pedofilellenes törvénycsomagot az ellenzék is támogatta, a Fudan-tüntetés után a Fidesz olyan módosítót nyújtott be hozzá, amivel - orosz mintára - összemosták a homoszexualitást és a transzneműséget a pedofil bűnelkövetőkkel. Ezek szerint az iskolai szexuális felvilágosítás nem irányulhat a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére. Valamint megtiltották a 18 éven aluliak számára a homoszexualitás és a nemváltás „népszerűsítését” és megjelenítését. Ezt a verziót végül csak a Jobbik támogatta a kormánypártokon kívül. (via MTI)