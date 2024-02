Orbán szerint miattuk került börtönbe a pedofil igazgató, de ők valójában kitüntették

Orbán Viktor felszólalásával kezdődött a parlament tavasznyitó ülése. Már az első részben kitért a miniszterelnök a kegyelmi ügyre, akkor még semmi meglepőt nem mondott. A frakcióvezetők reakcióira adott viszonválaszában viszont egészen meghökkentő védekezést választott, amire a házszabály szerint már nem lehetett mondani semmit.

A kormányfő ezt mondta szó szerint:

„Azok, akik most a jobboldalt támadják, illetve a kormánykoalíciót alkotó frakciókat támadják a pedofil kegyelem ügyében, azoknak szeretném felhívni a figyelmét az alapvető tényre: a pedofil bűnelkövetőt mi zártuk börtönbe. Azért kellett nekünk börtönbe zárni, mert önök nem zárták be. Még egyszer megismétlem: a pedofil bűncselekményt elkövető gyermekotthon-vezetőt önök 20 évig a helyén hagyták, vele szemben semmilyen vizsgálatot, de legalábbis következménnyel járó vizsgálatot nem végeztek és önök a helyén hagyták. Ezzel az emberrel szemben 2011-ben már megindítottuk az első rendőrségi eljárást, amit a mostani vizsgálat fel is tár majd, hogy miért nem vezetett sikerre, majd nem törődtünk bele ebbe, és másodjára is megindítottuk a vizsgálatot, és azokat, akit önök nem zártak börtönbe, azokat mi zártuk börtönbe. Tehát a pedofil bűncselekményt elkövető gyermekotthon-igazgatót önök először kinevezték, utána 20 évig otthagyták, majd a '10-es kormányváltást követően mi börtönbe zártuk. Ez az alaphelyzet. Azért beszélünk most erről az ügyről, mert 2023-ban a köztársasági elnök ennek az embernek a bűncselekményét elleplező bűncselekményért elítélt embernek kegyelmet adott. Ami nem helyes. Pedofiloknak nincs kegyelem. Nálunk, a magyar kormánynál és nálam személy szerint a pedofiloknak nincs és nem is lesz kegyelem.”

De vegyük sorra.

Orbán azt mondta, hogy a jobboldal, illetve a kormánykoalíciót alkotó frakciók rendőrségi eljárást indítottak a bicskei gyerekotthonban történtek miatt 2011-ben. Ez nem igaz. Az ügyben a gyermekotthon két munkatársa tett az intézmény igazgatójára vonatkozó közérdekű bejelentést előbb 2011. szeptember 16-án szóban, majd szeptember 22-én írásban a fenntartónál, vagyis akkor még a Fővárosi Önkormányzatnál. Több áldozat vallott Vásárhelyi János igazgató ellen. A nyomozást a bicskei rendőrség folytatta, a vallomásokat az érintettek visszavonták. Ezért 2012 nyarán a rendőrség az igazgató ellen folytatott nyomozást megszüntette, mivel nem megállapítható a bűncselekmény elkövetése.

Orbán azt is mondta, hogy „nem törődtünk bele ebbe, és másodjára is megindítottuk a vizsgálatot”. Ez sem igaz.

2016-ban az otthon egyik korábbi lakója – Vásárhelyi János egykori áldozata – tett feljelentést, egy nappal azután, hogy szeptember elején öngyilkos lett a gyermekotthon egyik 18 bentlakója, akit szintén zaklatott az igazgató. A feljelentéshez nem sokkal később csatlakozott egy másik korábbi áldozat is. Akkor kapott igazán nagy figyelmet az ügy, amikor az RTL Házon kívül című műsorában névvel és arccal szólaltak meg ezek az áldozatok. A 2016-os vizsgálatról és a bicskei gyermekotthonban történtekről Moskovics Judit, az RTL újságírója beszélt részletesen a 444-nek a múlt héten.

Ezt is mondta Orbán: „azokat, akit önök nem zártak börtönbe, azokat mi zártuk börtönbe”.

Nehéz szétszálazni, hogy Orbán mit ért mi alatt, börtönbe a kormánytól független igazságszolgáltatás zárta Vásárhelyi Jánost és a helyettesét, K. Endrét. Utóbbinak ugyanakkor a Fidesz által támogatott Novák Katalin adott kegyelmet, Varga Juditnak, a kormány tagjának az ellenjegyzésével.

A miniszterelnök nem említette meg, hogy a pedofília miatt elítélt Vásárhelyi János védője az Orbán család céges ügyvédje, Szmulai István volt. A neki falazó helyettest, K. Endrét pedig első fokon Etyek jelenlegi fideszes alpolgármestere, egy állami cég igazgatója védte az elsőfokú tárgyaláson.

Ha van ugyanakkor valami, ahol Orbán indokoltan használhatná a "mi" személyes névmást, az Vásárhelyi János állami kitüntetése, amit 2016 augusztus 20-án vehetett át, Orbán Viktor előterjesztésére, Áder János jóváhagyásával. Vagyis akkor, amikor Orbánék a saját állítása szerint nem törődtek bele abba, hogy 2012-ben lezárult a nyomozás Bicskén. És pár héttel azelőtt, hogy Orbán szavai szerint ők újra vizsgálatot indítottak.

photo_camera A 2016. augusztus 22-i Magyar Közlönyből Vásárhelyi János kitüntetése, a többi kitüntetett kihagyásával Fotó: Magyar Közlöny

Ezt a kitüntetést megelőzte egy másik, 2015-ben, amit Tarlós István főpolgármestersége idején kapott Vásárhelyi a fővárostól. Az biztos, hogy a 2011-es feljelentés a Főpolgármesteri Hivatalban legalább főpolgármester-helyettesi szintig (Csomós Miklósig) eljutott. A kitüntetést a Csomóst váltó Szentkirály Alexandra, akkori főpolgármester-helyettes, mostani kormányszóvivő adta át Vásárhelyinek. A kitüntetésre egyébként egy másik akkori főpolgármester-helyettes, a KDNP-s Bagdy Gábor terjesztette fel.

Hogy miként kaphatott 2015-ben és 2016-ban Vásárhelyi kitüntetést Orbán időszakában, azért is különös, mert a 2011-es ügy után az ombudsman az AJB-3091/2012. számú ügyben készült jelentésében kérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy „hívja fel a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók figyelmét a gyermekvédelmi törvényben foglalt jelzési és együttműködési kötelezettség teljesítésének jelentőségére.” Ez a miniszter pedig Balog Zoltán volt. Aki 4 évvel később javasolta Vásárhelyit az állami kitüntetésre, Orbán előterjesztette, Áder jóváhagyta.

Az ombudsmani intézkedések egyébként nemcsak Balogra terjedtek ki, Szabó Máté felkérte a legfőbb ügyészt (azaz Polt Pétert) is, hogy jelentését – „különös tekintettel annak a gyermekek törvényes képviseletének ellátásával összefüggő megállapítására – ismertesse az irányítása alá tartozó nyomozó- és a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó ügyészi szervekkel.”

Orbán arról sem beszélt, hogy 2002-ben ő maga kampányolt Bicskén az önkormányzati választáson a - lényegében a Fidesz helyett induló - civil szervezet mellett, aminek a színeiben Vásárhelyi János önkormányzati képviselő lett.