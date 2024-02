Megrázó erejű fotón mutatta be Böröcz László a Várnegyedben uralkodó lehetetlen állapotokat

Az országos ügyeket félretéve lendületesen indította kampányát Böröcz László, a Fidesz I. kerületi polgármester-jelöltje. Böröcz nem ismeretlen a helyieknek, ő volt az, aki elindult az I. kerületet is magába foglaló választókerületben a 2022-es országgyűlési választáson, és simán kikapott Csárdi Antaltól. Ez persze nem vette el a kedvét a kerületi ügyektől, mert szintén ő volt, aki törvényt alkotott volna, hogy a bérlők akkor is a piaci ár töredékéért vásárolhassák meg az önkormányzati tulajdonú lakásokat, ha csak 1-2 éve költöztek be, amit fideszes kollégái is marhaságnak neveztek, és a módosítgatások ellenére végül - Áder János akkori házelnök közbelépésére - az Alkotmánybíróság is elkaszálta.

Böröcz volt már a Fidelitas nehezen felejthető emlékű vezetője, ő volt az elindítója a házmestertempójú provokátorfigyelőnek, kívánt tavaly év végén boldog karácsonyt Márai orosz tankokról szóló, 56-os versével. Most éppen Gulyás Gergely miniszteri biztosa, nem is akármilyen: Budapest világörökségi területfejlesztésének kommunikációjáért felelős. Feladata az állami infrastrukturális beruházások és kulturális, turisztikai fejlesztések figyelemmel kísérése, ő látja el a beruházásoknál felmerülő kommunikációs feladatokat, valamint kapcsolatot tart a világörökségi területen működő és tevékenykedő civil szervezetekkel. Megbízatása 2024. július 31-ig tart, díjazása helyettes államtitkárinak felel meg, ami tavaly már meghaladta a havi 2 millió forintot.

De hogyan hangolja össze a miniszteri biztosságot a polgármester-jelölti tevékenységével? Hát úgy, hogy járja a kerületet, és bemutatja azt. Ha kell, nem riad vissza az I. kerületet vezető ellenzéki V. Naszály Márta hivatali ideje alatt kialakult állapotok bemutatásától sem. Honlapja így összegez: az utcák koszosak, a zöldfelületek rendezetlenek, a környék fejlődése megállt.

Íme két fotó, ami bizonyítja ezt:

photo_camera Böröcz László és Varga Dániel fideszes kerületi politikus közös fotója a kerületi túrájukról. Fotó: Böröcz László/Facebook