Marhaságnak tartja a lakásprivatizációs javaslatot a XVI. kerület fideszes polgármestere

Az önkormányzati lakásállomány kiárusításáról szóló törvényjavaslat visszavonását kéri a XVI. kerület fideszes polgármestere. A fideszes tervezet szerint a bérlők (akkor is, ha csak tavaly év vége óta élnek ott) a piaci ár töredékéért vásárolhatnák meg az önkormányzati tulajdonú lakásokat. Ezzel pedig a 90-es évek eleje óta nem látott lakásprivatizációs hullám indulhatna meg, aminek a végén az önkormányzati bérlakásszektor is megszűnhet.

Kovács Péter az oldalán a törvényjavaslatot benyújtó Böröcz Lászlónak azt írta: „Nem tudom mi volt a szándékod a javaslatoddal, de nem hiszem, hogy kellően átgondoltad. Javaslatod szerint a piaci ár töredékéért megvehetik a bérlők az önkormányzati bérlakásokat, nagyon kedvező feltételekkel, mindegy, hogy milyen régen laknak benne, vagy mennyi bérleti díjat fizettek eddig, az önkormányzatnak kötelező eladnia részükre.

Javaslatod, megítélésem szerint marhaság!”

Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Kovács szerint a javaslat miatt az önkormányzatok elkótyavetyélnék a lakásvagyonukat, ha a piaci ár 20 százalékáért kellene eladniuk az ingatlanokat. „Ha minden, vagy a legtöbb bérlakást megveszik a most bent lakó bérlők, akkor nem marad bérbeadható lakása az önkormányzatnak, akkor hogyan fog segíteni az önkormányzat a többi lakosának? Hogyan fognak a jövőben boldogulni? Ha nincs elég pénzük piaci albérletet fizetni, hová menjenek? A híd alá vagy egy életre maradjanak a szülői házban, mondjuk 8-an 45 négyzetméteres 1,5 szobás lakásban? Ezt akarod?” - szegezi Böröcznek a kérdéseket, majd hozzáteszi:



„Javaslatod mérhetetlenül igazságtalan!”



Azért tartja igazságtalannak, mert „valaki tavaly bérlakáshoz jutott és még egy éve sem lakik ott, alig fizetett lakbért a tulajdonos önkormányzatnak, miért lenne jogosult megvenni a vagyont, olcsó pénzért, jócskán a piaci ár alatt?” Kovács Péter legfeljebb azt tartaná elfogadhatónak, ha az vehetné meg a lakást az önkormányzattól, aki már 20 éve vagy még több ideje az önkormányzati bérlakásban lakik és kifizette lakbérként évek alatt a lakás értékét.

Böröcz László, ötletgazda Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI/MTVA

A polgármester konkrét példát is hozott arra, mekkorát bukna az önkormányzat a fideszes képviselő ötletével:

„2020. december 15-én költözött Sz. Sándor 5 tagú családjával a XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló Enikő utcai 64 m2-es lakótelepi lakásba. A költségelvű bérlakás havi bérleti díja: 39.808 Ft/hó. A lakást bérbeadás előtt az Önkormányzat 1,2 millió forintért újíttatta fel. A bérlő eddig alig 200 ezer forint bérleti díjat fizetett. Javaslatod szerint most kb. 38 millió forintot érő lakást a bérlő, ha egy összegben fizet, akkor a piaci ár 21%-án, vagyis 8 millió forintért tulajdonába veheti, úgy, hogy a jogügylet időpontjában még egy éve sem bérlője az ingatlannak. Az Önkormányzat meg 30 millió forintos vagyonvesztést könyvelhet el. A XVI. kerületben, más budapesti önkormányzatokhoz képest kevés az önkormányzati bérlakás, csupán 200 darab van belőle, de javaslatod így is 3 - 8 milliárd forint vagyonvesztéssel jár az Önkormányzatunknak.”





Böröcz László csütörtök este a Hír Tv-ben arról beszélt, hogy a Budai Várban lévő, műemléki lakások miatt vetődött fel benne az ötlet. A budai várban bérelt ingatlanokkal kapcsolatban több botrány is volt: Kuna Tibor is nagyon olcsón bérel lakást, Palkovics László egy győri panelt adott a várbeli lakásáért cserébe, és ott van ingatlanja Bayer Zsoltnak is.