A pénzügyminiszter gyerekkora: Varga Mihály perselybe dobta az aprót, „majd igyekezett az ember a lemezt felfeszíteni, mert mégis csak kellett a pénz”

Varga Mihály pénzügyminiszter volt szerda este a Károli Szabadegyetem pódiumbeszélgetésének vendége.

Nem volt a Fidesz alapító tagja, 1988 végén lépett be, akkor is majdnem elment sörözni helyette, utána egy ideig MDF-tag is volt.

„Megbízható ember nincs, csak jól ellenőrzött van”, idézte az este egy pontján a KGB-előd GPU alapítóját és első vezetőjét, Dzerzsinszkijt.

Ausztria utolérésének harminc éve tartó víziójáról, Lázár János bosszújáról és válságkezelésről is beszélt, valamint a finoman üzent Nagy Mártonnak is.



Napközben még Sámándobot avatott Karcagon, este már a Károli Szabadegyetem vendége volt Varga Mihály pénzügyminiszter, hogy nyomban visszatérjen Karcagra – bár ekkor már csak szóban. A református egyetem pódiumbeszélgetések rendezvénysorozatán ugyanis, akárcsak korábban Lázár Jánost, őt is múltidézésre kérték az első kérdésben (amin már nem Trócsányi László rektor volt a moderátor, miután Trócsányit az Alkotmánybíróság tagjának jelölték, és nyilván figyelni szeretne a hatalmi ágak függetlenségének még a látszatára is).

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Akik az elmúlt években többször is csalódással vagy kritikusan fogadták a kormány költségvetési politikáját, azt, hogy az államháztartási deficit nem csökken annyit, mint tervezték, vagy hogy éppen magasabb is az előző évinél – mint történt ez tavaly is, amikor a 2022-es 6,2 százalék után 3,5 százalékot terveztek először, majd azt többször is átírták, végül 6,5 százalék körül lett –, azok elég hamar egy árulkodó történetet hallhattak a kis Varga Misi pénzügyi tudatosságáról.