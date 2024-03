Az ügyészség szerint öt kislány ellen követett el szexuális erőszakot és kényszerítést a görögkatolikus pap

photo_camera Sz. atya zárkát szentel

Sz. atya több mint tíz éven át szolgált hitoktatóként egyházi óvodákban, iskolákban, és két gyermekvédelmi központ lelki vezetője is volt. A vádirat szerint rendszeresen bejárt a hozzá tartozó lakásotthonokba zaklatni a 12-16 éves kislányokat, és amikor áthelyezték, az új szolgálati helyen is folytatta a bűncselekményeket, akár az iskolában, mások szeme láttára is.

Az esetről tavaly áprilisban számoltunk be először egy részletes cikkben, az alaposnak tűnő rendőrségi nyomozás végén február közepén történt meg a vádemelés. Sz. atya felettese, a vádlott családjával is szoros kapcsolatot ápoló Kocsis Fülöp érsek egy éve a vele készített interjúnkban még koholt vádról beszélt és az egyik áldozat családját támadta. A vádemelés után viszont az általa vezetett Hajdúdorogi Főegyházmegye közleményt adott ki arról, hogy ősszel már szolgálaton kívül helyezték Sz. atyát, és gyermekvédelmi képzéseket indítottak a papjaiknak.

Már tavaly nyáron eljutott hozzánk az információ, hogy az addig tudottnál is több áldozat fordult a rendőrséghez. Ezt akkor a Hajdúdorogi Főegyházmegye nem erősítette meg, és közölte, hogy a 444-nek nem nyilatkoznak ezután. Most azonban eljutott hozzánk a vádirat, amiből kiderült:

valóban öt áldozatnál igazolta a rendőrségi nyomozás a szexuális erőszakot vagy szexuális kényszerítést, és ezt a pap hatalmi pozícióból, folytatólagosan követte el.

Három lány a lakásotthonokban

Sz. atya a szervezetileg a Vatikán alá tartozó magyar görögkatolikus egyház központjában, Hajdúdorogon, illetve a szomszédos Hajdúnánáson is szolgált lelkészként, illetve egyházi fenntartású óvodákban és iskolákban volt hitoktató. Emellett majdnem tíz évig volt lelki vezető két gyermekvédelmi központban, amelyek lakásotthonokat működtettek a rászoruló gyerekeknek. Ahogy a vádirat fogalmaz: „a vele függőségi viszonyban és ily módon kiszolgáltatott helyzetben lévő kiskorú tanítványai sérelmére” követte el bűncselekményeit. Több mint tíz év telt el az első és a harmadik lakásotthoni eset között, de Sz. atya módszerei ugyanazok voltak a vádirat szerint - alább ennek állításait ismertetjük.

A 2010-es éves elején történt az első ismert próbálkozása, egy 12-13 éves kislánnyal. „A vádlott rendkívül segítőkész, gondoskodó, szinte apáskodó volt a kiskorú sértettel. Mikor négyszemközt voltak, dicsérte, milyen szép szemű cigánylány, és többször arra kérte, előtte menjen fel az emeletre, hogy meg tudja nézni a formás fenekét. Köszönéskor mindig átölelte, magához húzta, megpuszilta a homlokát és az arcát is. A lakásotthonban lévő szobájában a kiskorú sértett mellé ült, próbálta a combját megfogni, ő azonban ezt nem engedte, és közölte a vádlottal, hogy ha nem hagyja abba, szól a lakásotthon vezetőjének.”

Amikor a lány elmúlt 14 éves, kollégiumba került, de a pap ide is követte: „felment a kiskorú sértett kollégiumi szobájába. Mikor négyszemközt voltak, dicsérte őt, beszélgetés közben az ágyon közel ült hozzá, úgy, hogy testéhez hozzáérjen. E közben több ízben megfogta a combját is, azonban [a lány] felszólította őt, hogy ne csinálja ezt, mert szól a nevelőnek.”

photo_camera Sz. atya és Kocsis érsek egy ünnepélyes liturgián

A vád szerint a második lányt is éveken keresztül zaklatta a lakásotthonban és a templomban, 14 éves korától. „A vádlott a kiskorú sértett szobájában négyszemközt beszélgetett vele úgy, hogy mellé ült az ágyra, ölelgette, ruhán keresztül a combját, hátát, mellét simogatta. Később a combját belülről is simogatta, és pólója alá benyúlva a melleit is fogdosta, simogatta. Puszikat adott neki, próbálta őt megcsókolni, a sértett azonban ezt nem engedte. Úgy próbált szabadulni a helyzetből, hogy mindig kitalált valamit, pl. hogy edzésre kell mennie.”

16 éves kora után a pap „egyre jobban közeledett felé. A lakásotthonban, mikor látogatás alkalmával a kiskorú sértett az ágyon feküdt, a vádlott mellé feküdt és arról beszélt neki, hogy ne menjen hozzá a barátjához feleségül, ő sokkal jobb nála. Biztos ki fogja őt külföldre vinni, és kurvának fogja beállítani. A kiskorú sértett valamennyi esetben felállt a vádlott mellől, és hárította a vádlott közeledését.” Az atya több ízben írt neki a neten és kérte, hogy küldjön neki fürdőruhás képet, amely kérésnek a kiszolgáltatott helyzetben lévő lány eleget tett. Amikor meztelen képet is kért tőle, azt már megtagadta.

A majdnem 15 éves harmadik lány ügyében született az első feljelentés 2022-ben. A vádirat szerint az iskolai folyosón „osztálytársaival beszélgetve a táskáját az ott lévő cipőtartóra tette, és abban a telefontöltőjét kezdte el keresni. Megállt mellette [a vádlott], jobb kezével átölelte a vállát, melyen a kiskorú sértett nagyon meglepődött, ezért mozdulni sem mert. Majd a vádlott a jobb kezével a kiskorú sértett hátát végigsimította, melynek során derekát, fenekét is megfogta, megsimogatta. Ezt a vele egy társaságban lévő [lány] is észlelte, szólni azonban egyikőjük sem mert. Majd a sértett elindult a tanterem felé, így akadályozva meg a cselekmény folytatását. A vádlott korábban is bizalmasan viselkedett a kiskorú sértettel a tanteremben vagy a könyvtárban. Óra közben vagy után felállította őt és szorosan átölelte, mely a sértettben ellenérzést keltett. Máskor ott akarta marasztalni az óra után, hogy beszélgessenek, azonban a kiskorú sértett mindig talált ürügyet, hogy miért nem maradhat ott.”

Ez a lány már nem csak ígérte, hogy jelzi a zaklatást a nevelőinek, hanem valóban szólt is a lakásotthon, illetve a gyermekotthon vezetőinek, továbbá az intézmény pszichológusának és a gyámjának - aki feljelentést tett. A rendőrség azt a nyomozást lezárta, Sz. atya felettese pedig nem tett semmilyen óvintézkedést. Kocsis érsek a papja viselkedését elintézte azzal, hogy „mi, papok, és főleg mi, görögkatolikusok, általában igen közvetlen emberek vagyunk.”

„Csinálni kell a szexet”

A vádiratból kiderül, hogy a pap nem csak azokkal a lányokkal volt „közvetlen”, akik feljelentették, és szerepelnek sértettként a perben. Két másik lány arról mesélt, hogy a pap odaült melléjük a hittanórán, és arról sugdosott, milyen szépek, aztán ölelgette őket. Egy harmadik lányt énekversenyre készített fel a vádlott a saját családi házában, „ennek során gyakorlás, éneklés közben hozzá ért, megfogta a vállát, hasához nyúlt, azzal, hogy feszítse meg a rekeszizmát, miközben a haját, szemét dicsérte, az órák után megölelte őt. Gyakran mondogatta neki, hogy el szeretné vinni motorozni, [a 17 éves lány] azonban nem tartott vele.”

Sok más lánnyal is így zavaróan viselkedett a vádirat szerint: amikor a vádlott „a lakásotthonban üdvözölte a lányokat, vagy elköszönt tőlük, magához húzta, megölelte őket, arcukra vagy homlokukra puszit adott. Ez a kiskorúakban ellenérzést váltott ki.” A nyomozás, amelynek során számos egyéb tanút is meghallgattak, azt is feltárta, hogy „a hittanórán a vádlott gyakran beszélt a szexualitásról, mondta a lányoknak, hogy csinálni kell a szexet, mert az jó dolog. A fiúknak is mesélt arról, hogy a nemi szervüket mosni kell, húzogatni rajta a bőrt, mert az jó dolog.”

Két falusi lány

photo_camera Az álmosdi templom Fotó: Facebook

Kocsis érsek a hajdúnánási feljelentés után, bár nem hitt a lánynak, elhelyezte a papot a megye másik végébe, mert „ilyenkor megindul a susmus”. Tavalyi cikkünkben részletesen írtunk az Álmosdon és Bagaméron történtekről, bár a két falut akkor nem neveztük meg - ezt a főegyházmegye tette meg múlt heti közleményében.

„Azt hitték, ha ide rakják a papot a senki földjére, mindentől messze, a szegény, zéró érdekérvényesítési képességgel rendelkező, többségében romák lakta faluba, itt nem fog kibukni, hogy ki ez az ember, és a tettei is láthatatlanok maradnak” - vélekedik a Szabad Európa helyszíni riportjában Rózsás Viola, aki korábban gyermekvédelmi szakemberként a Biztos Kezdet Gyerekházat vitte a faluban.

Arccal és névvel szerepel a cikkben annak a 9 éves bagaméri lánynak az anyukája, akinek a bugyijába a gyanú szerint Sz. atya belenyúlt. „Fenyegette a gyerekemet, és megpróbálta elvarázsolni édességgel. Furcsálltam is, hogy állandóan édességgel jön haza az iskolából, kérdeztem is tőle: ezek honnan vannak? Nem merte elmondani, hogy az atya vette neki” - meséli Budai Alexandra. A vádirat szerint a pap otthagyott 5000 forintot a kisboltban, hogy a kislány abból vegyen bármit, amit szeretne.

Az anya először nem hitt a lányának, de annak már fizikai tünetei voltak, így végül adott a szavára, és feljelentést tett. De itt nem állt meg: „Elmentem az egyik vasárnap misére, és ott prédikálás közben – Isten bocsássa meg nekem – félbeszakítottam az atyát, és hangosan kiabálva elmondtam ott a népnek a templomban a mise közben, hogy mit tett a lányommal. Ő meg próbálta védeni magát az emberek előtt, hogy én hazudok, ne higgyenek nekem, és persze mindenki Sz. atya mellé állt a templomban. Próbálta magát takarni, védeni, hogy ebből semmi nem igaz.”

Egy 10 éves álmosdi lány kísértetiesen hasonló visszaélésekről számolt be, mint amelyek a hajdúnánási lányok tanúvallomásai szerint történtek 100 kilométerrel odébb, évekkel korábban. A vádiratban ez áll: „A hittanórán a vádlott a kiskorú sértettet kiszólította magához, odaállította szorosan maga elé, és hátulról átnyúlva a feje fölött, felülről lefelé irányuló mozdulattal mindkét kezével végig simította a sértett mellkasát a hasáig. Majd mindkét kezét visszahúzta a sértett testén úgy, hogy eközben a hasához, mellkasához, melleihez is hozzáért. Melleinél néhány másodpercig elidőzve simogatta végig őt.” Egy hónappal később az atya megállt a barátnőivel beszélgető lány mögött a folyosón, és nem zavartatva magát a szemtanúk jelenlététől, nekikezdett ugyanennek a mozdulatsornak. De a lány „ezt időben észrevette, hátralépett, miközben a vádlott lábára szándékosan rálépett.”

Sok év börtön

photo_camera Sz. atya börtönt szentel

Ahogy azt a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség kérdésünkre elmondta, szexuális erőszak és szexuális kényszerítés a vád, az ún. mértékes indítványuk pedig a következő volt: „12 év fegyházbüntetés, 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetés, továbbá végleges hatályú eltiltás” a kiskorúakkal kapcsolatos tevékenységektől. Azonban a sértetteket képviselő ügyvéd, Koós László a Szabad Európának azt mondta, hogy

Sz. atya továbbra is tagad, úgyhogy ennél enyhébb vagy súlyosabb büntetést is kaphat, ha elítélik.

A görögkatolikus egyháznak a 444 már hiába küldene kérdéseket, hiszen előre megmondták, hogy nekünk nem nyilatkoznak. De a Szabad Európa is eredménytelenül tudakolta, mire alapozva nevezte koholt vádnak a feljelentéseket Kocsis érsek, ők sem kaptak semmilyen választ.