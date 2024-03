Eltelt 63 nap az évből, ideje volt, hogy Varga Mihály elismerje: az idei költségvetés nem tartható

„A tavalyi GDP-vel nehéz büszkélkedni”

– ismerte el Varga Mihály a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hétfői Gazdasági évnyitó 2024 elnevezésű rendezvényén. Az eseményen részt vesz Orbán Viktor miniszterelnök (az ő beszédéről egy másik cikkben írunk), Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is, viszont arra nem hívta el a Parragh László vezette MKIK a nemzeti bank elnökét, Matolcsy Györgyöt.

Előadásában Varga megerősítette azt, amiről Nagy Márton korábban már beszélt: idén sem sikerült a költségvetési törvényben foglalt 2,9 százalékos deficitcélt elérni (2023-ban az eredeti tervek szerint a GDP 3,5 százaléka lett volna a hiány, de várhatóan végül 6,5 százalék körül alakul).

Varga Mihály hétfőn azt jelentette be, hogy a 3 százalék alatti deficitet csak a következő három évben sikerül 3 százalék alá vinni. A pénzügyminiszter most azt mondta, erre az évre 4,5 százalékot célzott meg a kormány, jövőre 3,7 százalék lesz a hiány. A még néhány hete is idénre tervezett 2,9 százalékos hiány most éppen a 2026-os költségvetés célja, míg 2027-re 2,4 százalékos deficitet szeretnének.

Nagy Márton szintén beszédet mondott a kamara rendezvényén. Ő azt ígérte, hogy a minisztériuma két héten belül egy új versenyképességi csomagot mutat be. Azt ő is elismerte, hogy 2023-ban a magyar gazdaság az EU átlaga alatt teljesített.