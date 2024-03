Lázár János is megjelent a Déli Körvasút elleni tüntetésen

Tüntetést tartottak hétfőn reggel az Építési és Közlekedési Minisztérium épülete előtt a Déli Körvasút jelenlegi tervek szerinti megépítése és a fakivágások ellen.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A tüntetésen Lázár János is megjelent, az építési és közlekedési miniszter annyit ígért, hogy találkozik jövő héten a képviselőjükkel, de leállítani nem tudja az építkezést, illetve hogy ültetni is fognak fákat a kivágottak helyett. Utóbbit, pontosabban azt, hogy több fát ültetnek, mint amennyit kivágnak, már januárban ígérte a minisztérium.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ahogy a demonstráció szervező is írták eseményük oldalán, a Déli Körvasút környezetvédelmi engedélyét már kétszer bevonta a bíróság, a jelenlegi, harmadik engedély is per alatt áll. A lakosság 2019 óta tiltakozik, ezért szeretnék, ha „meghallanák” őket.

Azt írták, tüntetésük célja az volt, hogy felhívják Lázár János figyelmét egy korábban tett ígéretére, miszerint „a helyi közösség ellenében semmiféle építkezés nem lesz (...) az ország 93.000 négyzetkilométerén”, illetve arra, hogy „még időben állítsák meg a visszafordíthatatlan károkozást, amire a beruházó a következő hetekben készül, és végre szóba álljanak a helyiekkel, valódi társadalmi egyeztetés keretei között”.