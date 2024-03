Gazdagréten és a Hármashatár-hegynél is megfordult a tavaly kilőtt svájci farkas

Tavaly ilyenkor vándorolt Magyarországon az M237-es jelű svájci farkas. A Duna-Ipoly Nemzeti Park most a jeladója alapján rekonstruálta az állat pontos útvonalát.

A farkas 2023. február 11-én Nagycenknél lépett be az országba, majd 5 nap múlva elérte a nemzeti park területét. Pest megyébe február 18-án érkezett.

A dél-budai agglomerációban több napot is eltöltött, Sóskút, Biatorbágy, Törökbálint és Érd környékét is bejárta, miközben teljesen észrevétlen maradt. Pedig olyan területeken mozgott, ahol sötétedés után futók és kutyafuttatók is rendszeresen megfordulnak. Az embereket távolról kerülte, és a háziállatokat sem háborgatta.

Az agglomeráció sűrű közlekedési infrastruktúrája miatt lassabban haladt, az M1, M0 és M7 autópályáknál, valamint az 1-es vasúti fővonalnál is meg kellett találnia az átkelési pontokat.

Március 14-én indult el Budapest irányába. A Kamara-erdőben, Őrmezőn és Gazdagréten is megfordult, mielőtt Buda északi része felé vette az irányt. Egészen a Hármashatár-hegy térségéig jutott, zöldfolyosók mellett városi utcákat is használva.

Budát március 18-án hagyta el. Először Ürömre ment, majd Pomáz és Szentendre megkerülésével a leányfalui Duna-partra ért. A tahitótfalui hídtól északra úszott át a Szentendrei-Dunán. A szigeten gyorsan keresztül haladt, hogy Vác környékén átkeljen a Duna másik ágán is. A Duna-Ipoly Nemzeti Park területét március 20-án hagyta el, a Naszálytól északra.

A farkas összesen 38 napot töltött a Dunántúlon, ebből 30-at a főváros közvetlen közelében. Konfliktusba azonban egyetlen egyszer sem került.

Az állat végül egészen Borsod-Abaúj-Zemplén megyéig jutott, Hidasnémeti környékén lőtték ki. Az ügyészség tavaly augusztusban arra jutott, hogy a farkassal egy 9 éves kisgyerek végzett.