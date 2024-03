Nógrád helyett Hevesben szól majd a Nélküled az aszfaltból

Mégsem Nógrádban valósul meg a harmadik magyarországi zenélő út megépítése, mivel nem sikerült megfelelően kizárni, hogy a környék lakóit nem zavarná az Ismerős Arcok száma – írja a nool.hu.

photo_camera Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Az eredeti tervek szerint Kelet-Nógrádban, Jobbágyi és Salgótarján között alakították volna ki a zenélő szakaszt, ahol az Ismerős Arcok Nélküled című slágerének egy részlete csendült volna fel, ha pontosan 80-as tempóval halad valaki. A szakemberek azonban nem tudták kizárni, hogy ez a környéken egy háztartást se zavarna, mivel a zenélő út éjjel-nappal hangeffektust bocsát ki, ami az itt élőknek zavaró lehetne.

Becsó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője azonban megnyugtatott mindenkit, hogy továbbra is napirenden van a beruházás, csak valószínűleg Hevesben, a 21-es számú főúton valósul majd meg. A fideszes képviselő szerint pedig az is biztos, hogy a zenélő útnál olyan táblát helyeznek majd ki, ami felhívja a figyelmet Nógrádra és az értékeire is.

Tavaly a Kétfarkú Kutya Párt is felavatta a saját zenélő útját, a 12. kerületben.