Harcias évértékelővel ment neki Trumpnak Biden, optimista lendületet akar sugározni a 81 éves elnök

Az ilyenkor esedékes évi rendes évértékelő beszédével, a Kongresszusban elmondott State of the Union-nal Joe Biden csütörtök este igyekezett beindítani az elnökválasztási kampányát. A bő egy órás beszéd ennek megfelelően a szokásosnál harciasabb volt, és jelentős részben Trumpról szólt, még úgy is, hogy Biden soha nem mondta ki republikánus ellenfele nevét. A beszéd legfőbb üzente azonban az volt, hogy bizonyítsa: az általános kétségekkel szemben a 81 éves Biden képes az elnöki tisztség betöltésére.



„Azt mondták nekem, hogy túl öreg vagyok”

– mondta egy ponton minden idők legidősebb amerikai elnöke, és arról beszélt, hogy a valódi kérdés, hogy „hány évesek az eszméink”. „A gyűlölet, a harag, a bosszú és a megtorlás a legrégebbi eszmék közé tartoznak. De Amerikát nem lehet olyan ősi gondolatokkal vezetni, amelyek csak visszavisznek minket.”

photo_camera Joe Biden a Kongresszusban a 2024-es State of the Union évértékelőjét mondja. Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Bident Camp Davidben napokig készítették fel a beszédre, az elnöki stábból érkező panelek alapján leginkább egy lendületes, harciasan optimista, vitalitást sugalló fellépés volt a cél, és ezt Biden nagyjából hozta is: ezúttal nem voltak látványos bakik, és a megírt szövegéből kilépve többször is rögtönzött, reagálva a republikánus bekiabálásokra is.

Az előválasztási szuperkedd és Nikki Haley visszalépése után végképp egyértelművé vált, hogy újrajátsszák a négy évvel ezelőtti összecsapást, novemberben jön a Biden - Trump visszavágó. Biden a Kongresszusban ennek megfelelően kiemelten és visszatérően Trumppal foglalkozott.

„Elődöm, egy volt republikánus elnök azt mondja Putyinnak: „tegyél, amit akarsz”

– utalt Trump állítására, hogy ha újra elnök lesz, nem fogja megvédeni a védelmi kiadásokra kevesebbet költő NATO-szövetségeseket. „Meghajolt egy orosz vezető előtt. Szerintem ez felháborító, veszélyes és elfogadhatatlan… Ha valaki ebben a teremben azt gondolja, hogy Putyin megáll Ukrajnában, biztosíthatom, hogy nem" - mondta Biden.

Az amerikai elnök azt hangsúlyozta, hogy Trump újraválasztása esetén a világban és az Egyesült Államokban is veszélybe kerülnek a demokratikus és a szabadságjogok.

„Őszintének kell lennünk: A demokráciát meg kell védeni”



– mondta, azt állítva, hogy „Lincoln elnök és a polgárháború óta nem támadták meg itthon a szabadságot és a demokráciát úgy, mint ma” . Trump 2020-as választási csalásos vádjaira és a Capitolium ostromára utalva arról beszélt, hogy Trump „nem szereti a hazáját, csak akkor, ha nyer”.

link Forrás

Az amerikai kultúrharcosabb témák is hangsúlyos szerepet kaptak. Biden azzal vádolta Trumpot, hogy a fegyvertartás szigorítását ellenezve nem tesz semmit a fegyveres erőszak terjedése ellen, de a fő hangsúly az abortuszhoz való jogon volt.

A republikánus jelöltek által dominált Legfelsőbb Bíróság 2022-ben a Roe kontra Wade ügyben megsemmisítette a terhességmegszakításhoz való alkotmányos jogot. Biden beszédére a demokraták ezért most olyan nőket is elhívtak a Kongresszusba, akiknek a korlátozó jogszabályok miatt a saját államukban az életveszélyes állapotuk ellenére sem szakíthatták meg a terhességüket, illetve nem vehettek részt mesterséges megtermékenyítésben. Biden most azt ígéri, hogy az újraválasztása után újra alkotmányos joggá tenné az abortuszt. Más kérdés, hogy ehhez önmagában nem lenne politikai felhatalmazása, ehhez a Kongresszusban és a Szenátusban is masszív demokrata többségre lenne szükség.

Néhány további téma a State of the Union beszédből:

A közvélemény által kevéssé érzékelt gazdasági sikerek taglalása, elsősorban a Trump elnöksége után hátrahagyott gazdaság rossz állapotához képest.

Biden a szokásos demokrata panelekkel éve most is a gazdagok adóemeléséről beszélt - más kérdés, hogy ehhez sem lenne meg önmagában a politikai többsége. Elutasítja a nagyvállalatoknak a további adókedvezményeket is.

Beígérte a vényköteles gyógyszerek árcsökkentését;

A külpolitikában elsősorban Gázával kapcsolatban kellett jeleznie a törzsszavazóinak, hogy „a humanitárius segítség nem lehet másodlagos”: „Izraelnek alapvető felelőssége van, hogy megvédje az ártatlan civileket Gázában” – mondta. A Fehér Ház a beszéd előtt bejelentette, hogy ideiglenes tengeri kikötőt épít Gáza mellett, hogy segítse a humanitárius segélyek szállítását.

Biden beszéde után a republikánusok részéről Katie Britt alabamai szenátor (és Trump egyik lehetséges alelnök-jelöltje) adott rá hivatalos választ, szokatlan módon a saját konyhájából, feltehetően, hogy ezzel is az aggódó amerikai családokat jelenítse meg. „A főparancsnokunk nem parancsol” – mondta, “a szabad világ jobbat érdemel, mint egy tétova, csökkent képességű vezető ”. „A kormányzása alatt a családok rosszabb helyzetben vannak – közösségeink, országunk kevésbé biztonságosak.”