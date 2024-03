A BRFK hivatalból rendelt el nyomozást K. Endre ügyében

„Az egyik kereskedelmi televízió adásában 2024. március 10-én közzétett felvétel szerint egy korábban szabadságvesztésre ítélt, majd kegyelemben részesített férfi egy budapesti parkban arra próbálta rábírni az ügyében tanúként kihallgatott fiatalt, hogy változtassa meg korábbi vallomását. A közzétett felvételt a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja” – közölte a BRFK.

Az RTL-es Házon Kívül stábja rejtett kamerákkal rögzítette, ahogy K. Endre a múlt héten újra a vallomása megváltoztatására próbálta rávenni az egyik bicskei áldozatot. Ezután Tényi István, a legnagyobb magyar feljelentő hamis tanúzásra felhívás bűntett gyanúja miatt fordult a BRFK-hoz, de Ungár Péter is feljelentést tett, Donáth Anna pedig rendőri védelmet kért a fiúnak, akit K. megpróbált lefizetni. A rendőrség vizsgálatot indított.

K. Endre egy budapesti parkban találkozott az egyik bicskei áldozattal azok közül, akiket még 2016-ban próbált rávenni arra, hogy változtassák meg a Vásárhelyi Jánosról tett vallomását. Ez a találkozó már a második volt, egy héttel korábban is találkoztak K. Endre kezdeményezésére. K. Endre a fiút a hajléktalanszállón élő anyján keresztül találta meg, és most is azért kereste meg, hogy a vallomása megváltoztatására vegye rá: hogy videón mondja el, hogy K. Endre 8 éve nem is akarta vele megváltoztattatni az általa elmondottakat.