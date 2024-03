Példátlan erőszakhullám után lemondott Haiti miniszterelnöke

Lemondott Ariel Henry, Haiti miniszterelnöke. Henry Haiti regionális vezetőivel folytatott találkozója után jelentette be a lemondását – írja a BBC. A miniszterelnök nincs is hazájában, ez a találkozó is Jamaikában volt, azt megelőzően pedig Puerto Ricoban töltötte a napokat a kormányfő.

Azért rekedt külföldön, mert Haitit épp káoszba borítják a bűnöző csoportok. Egy hete például felfegyverzett helyi bűnbandák átvették az ellenőrzést a Haiti nemzetközi repülőter felett és azóta is elszaporodtak az erőszakos esetek. A bandák ellepték a főváros, Port-au-Prince utcáit és megtámadták az egyik börtönt, hogy több ezer rabnak segítsenek megszökni.

photo_camera Életkép Port-au-Prince-ből Fotó: RICHARD PIERRIN/AFP

Henry 2021 júliusa óta vezette az országot, azóta, hogy Jovenel Moïse korábbi elnököt meggyilkolták. Választás nélkül, elvileg ideiglenesen vette át a hatalmat, de többször elhalasztotta a választásokat, mondván, hogy előbb a biztonságot kell helyreállítani.

A fővárosban, Port-au-Prince-ben és a környező régióban egy hónapja rendkívüli állapot van érvényben, a kijárási tilalmat pedig meghosszabbították. Henry lemondását már napok óta várták. A karibi országokat tömörítő Caricom-csoport világossá tette álláspontját, miszerint Henry a haiti stabilitás akadályozójának tekintik, és hogy le kell mondania, hogy megkezdődhessen az átmeneti tanács létrehozása.

„Szeretném megköszönni a haiti népnek a lehetőséget, amelyet kaptam. Arra kérek minden haiti lakost, hogy maradjanak nyugodtak, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a béke és a stabilitás a lehető leggyorsabban visszatérjen” – mondta leköszönő beszédében az eddigi miniszterelnök.

photo_camera Ariel Henry 2021-ben. Fotó: VALERIE BAERISWYL/AFP

A következő választásokig –ismét átmenetileg – felállítanak egy tanácsot, ami átveszi Haiti irányítását. Az utcákat uraló bandák most azt követelik, hogy a hatalom megosztásáról szóló bármilyen új megállapodásnak ők is részesei legyenek. Az is várható, hogy amerikai forrásból egy ENSZ által támogatott, 1000 fős biztonsági erő érkezik majd a karibi országba, hogy megpróbálja helyre állítani a rendet.