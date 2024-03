Putyin a legyőzött elnökjelöltekkel közösen ünnepelt a Vörös tér színpadán

Sűrű napok vannak Moszkvában. Nem elég, hogy Vlagyimir Putyint a hétvégén újabb hat évre elnökké választották egy színjáték keretében, a Krím Ukrajnától való elcsatolásának a tizedik évfordulója meg éppen hétfőn volt.

A hatalom ezt egy Vörös téri koncerttel ünnepelte, ahol több ezer ember előtt maga a Vlagyimir Putyin is felszólalt. Azt mondta: tíz éve annak, hogy a Krím visszatért a saját kikötőjébe, és kéz a kézben halad Oroszország anyácskával.

Putyin szerint az azóta megszerzett donyecki, luhanszki, herszoni és zaporizzsjai területek visszaszerzése már jóval súlysabb és tragikusabb volt. Ezzel együtt ez nagy eseménye az orosz történelemnek, mire a tömeg egyetértése jeléül az ország nevét kiáltozta: Oroszország, Oroszország.

Putyin a jeles évfordulón egy új vasút megépítését is bejelentette, ez az oroszországi Rosztovból haladna a megszállt dél-ukrajnai területeken keresztül a Krím félszigetre. Ez lesz a 2018-19-ben átadott krími híd alternatívája. A hidat az ukránok többször is támadták a háború kitörése óta, kétszer le is kellett zárni.

photo_camera Putyin és a megválasztásához asszisztáló elnökjelöltek: tőle jobbra Haritonov és Davankov, balra Szluckij Fotó: SEFA KARACAN/Anadolu via AFP

A színpadon a három úgynevezett ellenzéki elnökjelölt is megmutatta magát, ők voltak azok, akik segítettek a hatalomnak abban, hogy valamennyire demokratikusnak látszódjon az, ami hétvégén történt.

Putyin megdicsérte elnökjelölt kollégáit, és büntetést helyezett kilátásba azoknak, akik direkt elrontották a szavazólapokat. (Via BBC)