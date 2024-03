A belügy azt ígéri, nem lesznek rendőrségi jogkörei a kínai rendőröknek Magyarországon

„Tájékoztatom, hogy a kínai rendőröknek Magyarországon intézkedési, rendőrségi jogkörei nem lesznek, továbbá önállóan nem járőröznek majd, csak magyar rendőrrel járőrpárban” – válaszolta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára Tordai Bence kérdésére, ami így hangzott: „Miről állapodott meg a miniszterelnök és Vang Hsziahong kínai közbiztonsági miniszter?”

Március elején derült ki, hogy a jövőben kínai rendőrök járőrözhetnek Magyarországon. A belügy akkor azt írta a Telex kérdésére, hogy „a két ország rendőrei a jövőben közösen láthatnak el járőrszolgálatot, ezzel is segítve a két ország állampolgárai és hatóságai közötti hatékonyabb kommunikációt, javítva a belbiztonságot és a közrendet.” A mostani parlamenti válaszban azzal érvelnek, hogy más országok rendőrei is szoktak Magyarországra érkezni, és magyar rendőrök is teljesítenek szolgálatot a turistaszezonban például Horvátországban. Itt is ugyanerről van szó – érvel Rétvári – a rengeteg kínai turista miatt van szükség az ázsiai zsarukra.

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Vang Hsziahongot, a Kínai Népköztársaság államtanácsosát, közbiztonsági miniszterét. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Ben/MTI/MTVA

Ez a megállapodás azért is furcsa, mert az elmúlt években illegális „kínai rendőrségeket” találtak szerte a világban. Olyan irodákat, ahol kínai állami rendőrök teljesítettek szolgálatot, és különböző akciókat végeztek az adott országban élő kínai diaszpóra tagjaival szemben. Tompos Márton Momentumos képviselő Budapesten is talált illegális kínai rendőrséget.

Rétvári mostani válaszában arra is kitért, hogy a kínai fél nem vett részt az úgynevezett Szitakötő-projekt kiépítésében. A 24.hu 2019 januárban írt arról, hogy rengeteg állami pénzbe kerül a Belügyminisztérium központi figyelőrendszere, az ún. Szitakötő-projekt. Pintér Sándor belügyminiszter Orbán Viktor kormányfő támogatásával olyan hardverek és szoftverek beszerzését célozta meg, amikkel a hatóságok másodpercek alatt kideríthetik egy-egy keresett személyről vagy autóról, hogy éppen benne van-e az országos rendszer valamelyik kamerájának a látóterében, vagy hogy korábban ki hol járt.