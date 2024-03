Medvegyev likvidálná az ukrán vezetőket, ha kiderülne, hogy közük van a Moszkva környéki terrortámadáshoz

„Halállal a halálért” – idézi a Meduza Dmitrij Medvegyev egykori államfőt és miniszterelnököt, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettesét. Medvegyev a Moszkva mellett történt, legalább 40 halálos áldozattal járó terrortámadással kapcsolatban osztotta meg „gondolatait” a közösségi médiában.

photo_camera Medvegyev Fotó: YEKATERINA SHTUKINA/AFP

Medvegyev azt írta, ha kiderül, hogy a terroristáknak közük volt a „kijevi rezsimhez”, akkor „mindannyiukat meg kell találni és kíméletlenül el kell pusztítani, mint a terroristákat. Beleértve annak az államnak a tisztviselőit is, amelyik ilyen atrocitást követett el.”

Peter Stano, az EU kül- és biztonságpolitikai sajtófőnöke elítélte a civilek elleni támadásokat, és részvétét fejezte ki az áldozatok iránt.

Az ukrán elnöki tanácsadó, Mihajlo Podoljak kijelentette, Ukrajna nem érintett az incidensben. Szerinte Ukrajna az elmúlt két évben is a csatatéren harcolt, ellentétben a terrorista támadásokat alkalmazó oroszokkal. Az Ukrajna oldalán harcoló orosz önkéntes egységek is elhatárolódtak az esettől A Fehér Ház is azt közölte, Ukrajnának nem volt köze a támadáshoz.

Az Egyesült Államok oroszországi nagykövetsége március 7-én adott ki figyelmeztetést moszkvai terrortámadások veszélye miatt. Igaz, a figyelmeztetés csak két napra szólt, de már akkor nagy létszámú moszkvai rendezvények, köztük koncertek lehetséges megtámadásáról beszéltek.

photo_camera Kirby sajtótájékoztat Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Az orosz külügy erre utalva azzal reagált, hogy Amerikának azonnal át kellett volna adnia minden információt. John Kirby, az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács tagja ugyanakkor a támadás után azt mondta, Washingtonnak nem voltak előzetes információ a várható eseményekről. Emellett az adminisztráció részvétét fejezte ki az elhunytak és családjaik irányába.

A Meduza korábban Hriszto Grozev oknyomozó újságírót idézte, aki szerint az orosz szolgálatok a közelmúltban több, az Iszlám Államhoz köthető terroristát fogtak el.

Hírek keringenek arról, hogy az öttagúra tippelt csapatból egy férfit a hatóságok már elfogtak, a többiek azonban megléphettek. A Meduza értesülései szerint a hatóságok jelenleg egy fehér szedant keresnek. Olyan, egyelőre meg nem erősített információk is megjelentek, melyek szerint a terroristák kaukázusiak lehettek.