A közmédia Híradójának 40 százaléka Magyar Péterről és a keddi hangfelvételről szól

Magyar Péter szombaton azt ígérte, keddi ügyészségi meghallgatása előtt közzéteszi „az ügyészség és a hatalom valódi működéséről szóló” hangfelvételeket. „Ezután sem a kormány, sem a legfőbb ügyész nem tehet mást, mint hogy benyújtja a lemondását” – írta. Most már azt is sejteni lehet, hogy a felvételeken Varga Judit fog beszélni.

A közmédia ezúttal nem az elhallgatás taktikáját választotta, ellenkezőleg. A hétfő reggeli Híradó 40 százaléka (11 perc 15 másodpercből 4 perc 25 másodperc) szólt Magyar Péterről és a kedden várható eseményekből.

A feldolgozás módjából arra lehet következtetni, hogy a kormány maga is arra számít, Magyar hangfelvételeinek lesz valamilyen hatásuk. A riport üzenete az, hogy egy olyan emberben nem lehet bízni, aki a hozzá legközelebb állókat, így a házastársát is lehallgatja.

De nézzük a keddi ügyészségi meghallgatás Rogán-féle felvezetését.

Bevezetésként a Mandiner vasárnapi cikkéből idézték az Igazságügyi Minisztérium két munkatársát. (A cikkben Balázsként és Dóraként feltüntetett nyilatkozókról a lap azt írta, nem szeretnének névvel szerepelni, vagyis nem ez a valós nevük. Egyúttal megüzenték Magyarnak: „Innen is üzenjük neki, hogy mi sem félünk tőle.”)

„Februárban Magyar Péter sms-ben megüzente Varga Judit valamennyi közvetlen munkatársának, akiknek rálátása volt a mindennapjaikra, hogy ha beszélni mernek róla, akkor feljelenti őket” – idézett a Híradó a cikkből.

Ezt követte a HVG egy héttel ezelőtti cikke a rendőri jelentésről, ami Magyar Péter és Varga Judit 2021. februári veszekedéséről szólt.

Megvolt a kellő felvezetés, jöhetett a felkészítés a sokak által várt hangfelvételre. Magyar Péter az ügyészségnél is azt mondta, „a kormány tagjai érintettek az úgynevezett Völner–Schadl-ügyben. Bár bizonyítékokat nem mutatott be, az újságíróknak azt mondta, ő maga több hangfelvételt is készített, amelyek szerinte alátámasztják az állításait. A sajtó munkatársai ezután azt kérdezték, hogy ezeken Varga Judit hallható-e. Erre Magyar Péter nem válaszolt. Elemzők ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, ha valóban készült ilyen felvétel, az komoly problémát vet fel.”

Elemző 1: „Ez az ember a saját barátaihoz, a saját házastársához nem lojális” – idézték Schiffer Andrást, aki az ATV-n beszélt arról, hogy aki a hozzá legközelebb állókat bármilyen okból lehallgatja, attól nem elvárható, hogy a választókhoz lojális lesz.

Elemző 2: Az Origónak nyilatkozó G. Fodor Gábort idézik, aki szerint Magyar Péter „annyira visszataszító, hogy politikai értelemben nem lesz jó hozzáérni, és a pártok és a szavazók sem bízhatnak benne. A nők hogyan fognak hinni egy olyan embernek, akiről a nem politikai állításaival kapcsolatban azok derülnek ki, hogy bánik a feleségével vagy a gyerekeivel. Szerintem ez nagyon súlyos karakterkérdés. Innét nagyon nehéz visszajönni.”

Az anyag végén ismét a Mandinernek nyilatkozó Balázst és Dórát idézik, akik szerint Magyar akciója nem a hazaszeretetről szól, hanem arról, hogy az általa vágyott pozíciókat nem kapta meg. „Elmondásuk szerint Magyar Pétert a csillogáson kívül nem érdekelte más, olyannyira, hogy annak idején éppen ő volt az, aki kierőszakolta, hogy Varja Judit személyi védelmet kérjen magának és a családjának, csak azért, hogy feltűnösködjön. A sors iróniája, hogy végül pont ezek a rendőrök védték meg a feleségét Magyar Pétertől.”

A propagandamédia kiemelt érdeklődésére Magyar is reagált hétfő reggeli Facebook-posztjában: „Tudtuk, hogy a rogáni propaganda miként működik, de ilyen intenzitású gyűlölet cumamira még nem volt példa. Ennek csak az lehet az oka, hogy ennyire még nem rettegtek a Karmelitában. Szerintem ezt jó teszik.”