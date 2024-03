Az Iszlám Állam közel 150 tagját fogták el Törökországban

Őrizetbe vették az Iszlám Állam terrorszervezet 147 feltételezett tagját Törökországban, jelentette be kedden Ali Yerlikaya belügyminiszter. A miniszter bejegyzése szerint a gyanúsítottakat egyidejűleg fogták el összesen harminc tartományban.

Az MTI szerint azzal vádolják őket, hogy részt vettek a szervezet fegyveres akcióiban, vagy segítették finanszírozni az Iszlám Államot. Törökországban 2023. június 1. óta 2929 olyan személyt állítottak elő, akit a dzsihadista terrorszervezethez fűződő kapcsolattal gyanúsítanak, közölte a török belügyminisztérium.

A Moszkva szélén, Krasznogorszkban lévő koncertteremben pénteken történt terrortámadás, összesen 137 ember vesztette életét. A merénylet után 11 személyt őrizetbe vettek, közülük négyen közvetlenül is érintettek voltak a támadásban. Később kiderült, hogy mind a négyen külföldiek. A támadást az Iszlám Állam vállalta magára, az orosz vezetés azonban az ukránokat gyanúsította. Végül Putyin is elismerte, hogy a terrorszervezet követte el a támadást, de azt is mondta, hogy az a kijevi rezsim oroszellenes akciójának része volt.