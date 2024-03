Gerhard Schröder szerint Putyinhoz fűződő barátsága még segíthet a békekötésben

Gerhard Schröder továbbra is bízik benne, hogy Vlagyimir Putyinhoz fűződő barátsága segíthet az orosz-ukrán háború lezárásában. A volt német kancellár erről a német állami hírügynökségnek, a dpa-nak adott interjújában beszélt.

Schröder 1998 és 2005 között vezette a német kormányt, akkor barátkozott össze az orosz elnökkel. Jó viszonyuk később is megmaradt, Schröder több orosz állami cégnél is fontos pozíciókat kapott. Bár Ukrajna megtámadását hibának nevezte, Putyintól a háború ellenére sem határolódott el. Emiatt pártja, a szociáldemokrata SPD megpróbálta kizárni soraiból, az eljárás azonban elhalt.

Schrödertől most is megkérdezték, hogy miért ragaszkodott a Putyinhoz fűződő barátságához a több tízezer ember halálát okozó háború megindítása után. Erre azt válaszolta, hogy ennek a kérdésnek egy másik dimenziója is van.

Szerinte egyszer már úgy nézett ki, hogy Putyinhoz fűződő jó viszonya segíthet megoldani egy nagyon nehéz politikai problémát. „Ezért teljesen helytelen lenne elfelejteni mindazokat a pozitív dolgokat, amik kettőnk között történtek a politikában. Ez nem az én stílusom, ezért nem is teszek így."

Schröder a mondataival 2022 márciusára utalt. Akkor először az ukrán Rusztem Umerovval találkozott Isztambulban, majd Putyinnal tárgyalt Moszkvában. Békemissziója azonban kudarcot vallott.

photo_camera Gerhard Schröder Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

Schröder szerint a háborút be lehetne fejezni, ehhez most Franciaországnak és Németországnak kellene egy közös javaslattal előállnia. Szerinte egyértelmű, hogy a háború nem érhet véget egyik vagy másik fél teljes vereségével.

Schröder interjújára a Kreml is reagált. Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő azt mondta, a konstruktív személyes kapcsolatok mindig segítenek a problémák rendezésében. Olaf Scholz kancellártól azonban nem tapasztalnak ilyet, szerintük a kancellár vezetésével Németország masszívan részt vesz a háborúban.

(via Süddeutsche Zeitung)