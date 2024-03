Borízű hang #165: Anyám tyúkja (Dagonya Extrém – és hosszú – version)

Különben is! Hogy nézünk ki?! És különben is, mit képzelünk?! És különben is! Na, mostmár tényleg vegyünk vissza!

00:39 A kötelező Magyar Péter-kör. Ki diktálta Bede Márton cikkét? Kinek van joga Magyar Péter öltözködését kritizálni? Ki olvashatja a 444-et?

05:23 Miért nem értik az emberek, hogy mit csinál egy újság? Mikor jut el az Anyám tyúkja-idézetekig? Mi lesz itt, ha a NER után is létezik a 444? Ellenzéki sajtó vagyunk vagy nem? A Sme Meciar után.

09:48 Az illiberalizmusban felnövő generációk. Jó kérdés hogy jó fej, vagy nem jó kérdés? A rendszerváltás kétfarkú kutyái. Dad joke-klasszikusok. Podcastolj Gyurcsánnyal!

14:35 Napszemüvegkvíz. Ray-Ban Jack. Mekkora feje van Magyar Péternek? Ray-Ban Hexagonal.

17:57 Családi vonatkozások rallybalesetekben. Hogy kellene rallyt közvetíteni? Rally és szervezett bűnözés. Rally, mint számlagyár.

22:10 A Forma 1-nél rosszabb? Winkler Róbert Béren. Dagonya extrém. Winkler Róbert Somogybabodon. A 444 cikke a rallybalesetről. Jeitinho és Smart Brabus.

28:08 Angolnakocsonya-update. Adorjányi Máriusz a 444-en.

31:48 Lázár Mourinho visszatér. Bobby Ronson és Rapcsák András. Lázár összekacsint az újságíróval. A magyar fűszerpaprikatermelésben is jelentős Gorzsa Zrt.-t, nem Lázár apósa, hanem nagybátyja, Gyapjas Károly vezeti. A Rapcsák-szobor.

38:38 Bolsonarón kívül még kinek adnánk menedéket? Orbán, a magyar szélsőjobb vezetője a brazil sajtóban. Tényleg a Globo-birodalom gyártotta az Izaurát. Gulyás a brazil sajtóban. Na de mire ment ki a játék? Bolsonaro szellemi szintje.

45:21 A magyar trolldiplomácia. A kiszivárgás üzenete. A brazíliavárosi nagykövetség presztízse.

50:11 Washington rosszabb vagy Győr? Niemeyer Brazíliavárosa. Bede Márton Brazíliavárosban.

52:34 Koncertajánló! AMD a Dürer Kertben. Spiritualized az Akváriumban. Circle Jerks a Dürer Kertben.

55:31 A Spotify királya, Johan Röhr. Suno.ai

