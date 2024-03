„Fegyvert tartanak a fejemhez” – mondja anyád a telefonba, te pedig csak azt kérdezed, „jó, de hogy hívják a kutyámat?”

Ha az éjszaka közepén felhív egy közeli rokonod, aki általában nem szokott éjfél után telefonálni, majd a telefonba azt mondja kétségbeesett hangon, hogy „nem tudom megtenni, nem tudom megtenni", egészen biztos, hogy valami szörnyűségre fogsz gondolni és megijedsz. Ahogy megijedt a New Yorker cikke szerint az a nő is, akit az anyósa hívott éjjel ezzel a szöveggel, a telefonban pedig hallotta a háttérben az apósát is. Miután átadta a telefont a férjének, miszerint valami baj történhetett a szüleivel, már egy idegen férfi szólt bele a telefonba, fenyegetve és gyakorlatilag utasítva őt, hogy „nem fogod a rendőrséget hívni. Nem mondod el senkinek. Fegyvert tartok az anyád fejéhez, szétlövöm a fejét, ha nem teszed pontosan azt, amit mondok.”

Scam

Már nyilván mindenki sejti, mi lesz a történet vége, de azért még leírom, hogy a vonal túloldalán a férfi fenyegetőzni kezdett, hogy megöli az idős nőt, ha nem utalnak neki azonnal 500 dollárt, vagyis körülbelül 180 ezer forintot. A gyanúsan kevés pénzt természetesen azonnal átutalták, majd további 250 dollárt is, mire letették a telefont. Majd remélve, hogy a szülők ezek után már biztonságban vannak, gyorsan felhívták őket, ezen a ponton pedig kiderült, hogy az idős nő – aki az előbb még úgy tűnt, hogy kétségbeesetten beszél a telefonba, miközben fegyvert tartanak a fejéhez – valójában otthon alszik a férje mellett, és nem érti, miről beszél a fia és annak felesége.

A New Yorker cikkének főszereplői az unokázós csalások következő szintjének lettek az áldozatai. Köszönhetően annak, hogy a mesterséges intelligenciát alkalmazó szoftverek már bárki számára elérhetőek, és hogy azokkal már nemcsak egészen hihető fotókat lehet kreálni, de leutánozhatjuk velük akárki hangját is. Annyira hihetően, hogy a végeredményről senki sem mondaná meg, hogy az egy rövidke hanganyag alapján készült egy szoftverrel, és nem egy élő ember mondja a saját szájával. Amikor pedig ezt kombinálják a caller ID spoofinggal, vagyis a hívószám-hamisítással, amikor a telefon kijelzője szerint is az az ember hív, akinek aztán a hangját hallani a vonal végén, tényleg senki sem fog arra gondolni, hogy most válik egy csúnya átverés áldozatává. Persze az a helyzet már gyanús lehet, amikor a hívó fél azt akarja, hogy utaljanak neki, vagy bankkártyaadatokat, PIN-kódokat kér. De kinek jut eszébe a gyanakvás, ha az anyósod telefonjáról érkezett hívás közben a kétségbeesett anyósodat hallod?