A budapesti metrón fogtak el egy férfit, aki megszökött a házi őrizetből

Eddig nem látott, exkluzív videókat szerzett meg az RTL híradója annak a szökevénynek a két héttel ezelőtti elfogásáról, aki másfél éve részegen, jogosítvány nélkül lopott el egy kocsit Vácon, az autó tulajdonosát pedig elgázolta. Az elütött férfi később meghalt. A balesetet okozó férfi bűnügyi felügyeletbe került, de február végén megszökött otthonról.

A rendőröknek végül a barátnőjét követve sikerült elfogniuk, amikor kiszállt egy metróból. A csatorna által közölt felvételen látható, ahogy civil ruhás rendőrök a férfit a metrómegálló falának nyomják, megmotozzák, majd speciális fogással kísérik végig az utasok mellett a Corvin-negyed metróállomáson.

A kegyelmi ügyre irányuló társadalmi figyelemnek köszönhetően fény derült egy másik ügyre is, ami már egyáltalán nem egyéni ügyeskedésről, hanem a teljes rendszer inkompetenciájáról szól: a 444 februárban feltárta, hogy tavaly ősszel akár több elítélt is megszökhetett a házi őrizetből, mert a rendőrség lábbilincsek által kibocsátott információkat tároló szervere több hétre megtelt, és nem volt, aki karbantartsa.

Mivel az ORFK nem válaszolt a kérdéseinkre, nem tudjuk, hány házi őrizetes tudott egyáltalán a rendszer leállásáról, de mivel a problémáról a bíróságok is tudtak, és mi is több forrásból értesültünk róla cikkünk publikálása előtt, jogos a feltételezés, hogy az őrizetesek is tudhattak arról, hogy rés van a pajzson. Az eset után felmentették Pintér Sándor miniszter régi munkatársát, Szőke Irma helyettes államtitkárt, de nem világos, hogy távozásának van-e köze a megfigyelőrendszer leállásához.