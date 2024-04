Mészáros ügyvédje adhat jogi tanácsokat Navracsics Tiboréknak is

Vitatott körülmények között nyerte el egy állami közbeszerzési eljárás egyik részfeladatát a Mészáros Lőrinc ügyvédjeként is ismert Kertész József és ügyvédi irodája. Az eljárást még tavaly nyáron indította a Miniszterelnökség, és mindössze egy hónap volt az érdeklődőknek benyújtani az ajánlatukat – ennek ellenére az öt részfeladatból álló közbeszerzésre egészen sokan jelentkeztek.

Nyertes csak kettő akadt, derül ki az uniós közbeszerzési értesítőben a napokban megjelent hirdetményből, mely egy változásról is árulkodik. Az ajánlatkérő ugyanis a Miniszterelnökség helyett az idén január elsejétől felálló Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium lett.

A részfeladatok közül az első számmal jelzettet sikerült a Kertész és Társai Ügyvédi Irodának elnyernie. A keretszerződés értéke nettó 120 millió forint, amit egy nettó 11 500 forintos szakértői óradíjjal sikerült megszereznie Kertészéknek. Ezért cserébe a Miniszterelnökség „mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló feladataihoz kapcsolódó közbeszerzési és jogi szakértői tanácsadást” kell nyújtania az ügyvédeknek, például ellenőrzésekkor, szerződésmódosítások véleményezésekor felmerülő kérdésekben. Fontos azonban, hogy a dokumentumok alapján a megbízóknak nincs lehívási kötelezettsége a nyertesek felé.

A közbeszerzési tanácsadói tevékenységek ellátásánál azonban alvállalkozó segítségét fogják igénybe venni, az alkalmasság igazolásában nem kevesebb, mint kilenc cég, egyéni vállalkozó, ügyvédi iroda vett részt, akiket alvállalkozóként bevon majd a munkába a Kertész és Társai Ügyvédi Iroda.

photo_camera Navracsics Tibort is segíthetik Kertész József tanácsai Fotó: Németh Dániel/444

A közbeszerzés többi négy részfeladatát ugyanaz a cég nyerte el, amely még Kertészéknél is alacsonyabb, nettó 9850 forintos szakértői óradíjjal kapták meg a keretszerződéseket. A feladatok részletezésénél most azonban fontosabb, hogy az eljárás során több vitarendezési kérelem is érkezett az ajánlatkérőhöz.

Ezeket a tenderen résztvevő, ám vesztes cégek, ügyvédi irodák közül indították néhányan, melyekben a versenytársak túlzottan alacsony árai miatt panaszkodtak. A legutóbbit idén januárban az Imperial Tender Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. kezdeményezte, ebben azt javasolták az ajánlatkérőnek, hogy többek között a Kertész és Társai Ügyvédi Iroda esetében is rendeljen el aránytalanul alacsony ár indoklására vonatkozó kötelezettséget. Egyszerűbben megfogalmazva, az említett ügyvédi iroda olyan alacsony ajánlatot adott, hogy azt egyesek nem tartották életszerűnek, ezért magyarázatot vártak volna. Pontosabban szerették volna, ha a Gulyás Gergely, illetve a Navracsics Tibor vezette tárcák magyarázatot kérnek.

A tárcák válaszukban azonban lesöpörték ezeket a kérelmeket az asztalról, mondván, a kérelmet benyújtó nem fejtette ki részletesen és nem mutatta be azokat a számításokat, amik alapján „az az egyértelmű és egyedüli következtetés” levonható, hogy a megjelölt ajánlattevők ajánlatai aránytalanul alacsonyak, vagyis „nem biztosítják a szerződés jogszerű, a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető módon történő teljesülését". Nyomatékosították, hogy az eljárás elbírálása során több tényező együttes vizsgálata és értékelése mentén értékelték az ajánlati árakat, és szerintük nem aránytalanul alacsonyak, teljesíthetők is a feladatok ilyen árak mellett. Ezért nem kötelezték az említett ajánlattevőket indoklásra sem.