Liszkay Gábor visszavonult, Mészáros ügyvédjéhez kerültek a KESMA-birodalom alapítói jogai

Liszkay Gábor, Simicska Lajos és Orbán Viktor egykor elsőszámú médiaszakembere Fotó: Botos Tamás / 444

Péntek este számolt be róla az Átlátszó, hogy a fideszes médiabirodalom egykor legnagyobb hatalmú embere, a Magyar Nemzet, a Hír Tv és a Mediaworks vezetője, majd a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány, a KESMA alapítója, Liszkay Gábor megvált a kormánypárti médiabirodalmat megalapító vállalat tulajdonjogaitól, és ezzel gyakorlatilag teljesen visszavonult a közélettől.

A Media Fundamentum Zrt. az a vállalat, amely létrehozta a több mint 500 kormányközeli médiavállalatot tömörítő KESMA-t. Ezt a céget, majd az alapítványt Liszkay 2018-ban balatoni nyaralójában hozta létre, mielőtt a fideszes médiaelit felajánlotta portékáit utóbbi javára.

Nemrég - áprilisban - viszont Liszkay bejelentette távozását a Mediaworks éléről. Akkor közleményében azt írta: „A vállalt feladatot elvégeztem, így a megbízásom lejárt.” Liszkay pályafutását ebben a 2018-as cikkben méltattuk.

Az Átlátszó cikke szerint augusztusban pedig Liszkay átruházta a Media Fundamentum Zrt. tulajdonosi jogait is, méghozzá Kertész József Tamás javára.

Kertész József Tamásról azt érdemes tudni, hogy ő a Kertész és Társai Ügyvédi Iroda tulajdonosa, és képviselte többek közt Mészáros Lőrinc egykori felcsúti polgármestert, a miniszterelnök jóbarátját az osztrák közszolgálati csatorna, az ORF-el szemben indított jogi procedúra során is, amely végül peren kívüli egyezséggel végződött.

Kertész sajtóértesülés szerint jelen volt már a KESMA alapításának folyamatában is. 2018 nyarán a 444-en is írtunk arról, hogy Jászai Gellértnek fontos szerepe volt az egyes médiavállalatokkal és tulajdonosokkal folytatott egyeztetések során. Kertészről több cikkben is úgy írnak, mint Jászai egyik jogi tanácsadójáról.

Fontos részlet, hogy a Media Fundamentum az alapítvány alapítói jogait gyakorolja. Azaz Kertész nem tagja a kuratóriumnak. A kuratóriumot az Alapjogokért Központot vezető Szánthó Miklós vezeti, tagja még a fideszes képviselő - Orbán Viktor jogi ügyeiben többször eljárt - Bajkai István, és Hegedűs Zoltán Szabolcs is. Ugyanakkor az alapítói jogok gyakorlójaként elvileg nyár óta Kertész dönthet a kuratórium esetleges visszahívásáról. (Átlátszó)