Csányi Sándor pénzkidobásnak tartja a sok középszintű külföldi játékost az NB I.-ben

Sokat köszönhet a klubfoci a Fradinak, hiszen a magyar bajnokság a koefficiensek alapján feljött a 23. helyre a ranglistában. Csányi Sándor annak drukkol, hogy ne csak egy klub kerüljön be sikeresen ezekbe a nemzetközi ligákba – hangzott el a Magyar Labdarúgó Szövetség éves közgyűlésén.

Az MLSZ elnöke szerint egy kudarc van a klubfutballban, amiről nem tudja, minek tulajdonítható, ez pedig az alacsony nézőszám. Szerinte sokat javult az NB I. színvonala, jobb lett a stadionok kulturáltsága is, és mégis kevesebben vannak a meccseken, mint szeretnék, noha az átlagnézőszám felment 4000-re. „Ez még mindig kevés” - elégedetlenkedett Csányi Sándor.

Azonban nem ez az egyetlen, amivel az elnök elégedetlen, hiszen beszéde későbbi részében elárulta, továbbra is kevés a magyar játékos. „Egy-két kivételtől eltekintve akár 8 külföldi is van a kezdőcsapatokban” - mondta. Azt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem a Fradira gondol, mert ők már más szinten vannak, majd a közgyűlésen a hallgatóság soraiban helyet foglaló Garancsi Istvánra mutatva úgy szólt: „mióta több magyar van a Videotonban, sikeresebb is a csapat, és még kevesebbe is kerül”. Hozzátette, ha kell, akkor ki kell venni a pénzt a bankból, és el kell kezdeni költeni.

photo_camera Csányi Sándor szerint a fiatalok is keveset játszanak, és sok a középszintű külföldi Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

„Nem vagyok a külföldiek ellen. Ha nagyon jó színvonalú játékosok jönnek, az jó, mert növelik a színvonalat és a fiatalok is tudnak tőle tanulni. De ha sokan vannak középszintűek, azt pénzkidobásnak érzem.” Csányi Sándor kritikával illette a fiatalok játékperceit is: a szám rövid idő alatt 34 ezerről 26 ezer percre csökkent. Eközben a magyar játékosoké nagyjából stagnált, a külföldieké pedig nagyon magas, viszont hangsúlyozta, hogy nem az utóbbiak miatt csökkent a fiatalok pályán töltött ideje. Az MLSZ elnöke szerint a 10 legtöbbet játszó fiatal adja az összes játékperc 53 százalékát. Ez számára érthetetlen.

Az NB II. színvonalával szintén elégedett Csányi Sándor, úgy véli, ezen sokat segített az, hogy a létszámot 20-ról 18-ra csökkentették, így már izgalmas, nagy küzdelmek vannak. (2024-25-ben már csak 16 csapat lesz.) Az NB III.-mal is elégedett, bevált, hogy négy csoportban működik a bajnokság, rövidebb utak vannak, és költséghatékonyabb is a klubok számára.

Előretekintve az MLSZ elnöke elmondta: nagyon bízik abban, hogy a 2026-os vagy a 2027-es BL-döntőt Magyarországon rendezhetik, bár ő inkább a korábbi időpontot szeretné; itt már csak a magyar és az olasz pályázat van versenyben. Szerinte Magyarország sikeres pályázata elismerése lenne az egész magyar labdarúgásnak is.

Nagy sikernek tartja azt is, hogy a magyar válogatott egyenes ágon jutott ki az idei Eb-re. Szerinte minden esély megvan arra, hogy meglepetést okozzon a magyar csapat, annak pedig, hogy továbbjut a csoportjából, 75 százalék esélyt adott.