Letöltendőt kér az ügyészség Herczeg Zoltánra

A divattervezőből lakásrestaurátorrá lett Herczeg Zoltánt 2022 októberében vették őrizetbe, mert kábítószert találtak nála. A divattervezőnél 100 gramm fű volt, a rendőrségi közleményben megjelent 16 gramm kokaingyanús porról pedig azt mondta, hogy azt a fémdobozzal együtt mérték le, azért lett ennyi.

Az ügyészség most emelt vádat ellene, letöltendő szabadságvesztést indítványozott, írja a Mandiner. Herczeg társát kábítószer-kereskedelemmel is vádolják, őt a szabadságvesztés mellett pénzbüntetésre és vagyonelkobzásra is ítélték.

Heczeg fél évet töltött előzetesben, 2023 májusában szabadult. Utána azt mondta, új értelmet nyert az élete, és egészen másképp értelmezi már a szabadságot.