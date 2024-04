Mirkóczki Ádám is indul, így már heten pályáznak az egri polgármesterségre, hárman jelenlegi vagy volt fideszesek

Mirkóczki Ádám egri polgármester hosszú várakozás után csütörtök este az ATV-ben bejelentette, hogy elindul a júniusi önkormányzati választáson.

Az ellenzéki pártok által fideszes kollaboránsnak tartott polgármester a múlt héten azzal került be az országos hírekbe, hogy egy kiszivárgott hangfelvételen arról beszélt: csak az érdemi részek kitörlésével adna ki közérdekű adatot. Ennek ellenére most mégis bejelentette indulását a választáson.

Mirkóczki a csapatát még nem mutatta be, de forrásaink szerint két alpolgármestere, Farkas Attila és Minczér Gábor biztosan képviselőjelölt lesz. A szürreális helyi politikai viszonyokat jól jelzi, hogy Mirkóczki már a hetedik politikus, aki bejelentkezett a polgármesteri posztra.

Az ellenzéknek három hét szünet után szintén csütörtökön lett újra polgármesterjelöltje, miután a Momentum bejelentette, hogy beáll az MSZP-s Pál György mögé. A párt eredetileg a DK-val közösen a momentumos Jánosi Zoltánt indította, a politikus azonban március 15-én bejelentette, hogy családi és egészségügyi okok miatt visszalép a jelöltségtől.

Az egri politikába tíz év után visszatérő Pál György vészmegoldás volt a káderhiányban szenvedő Momentumnak. Ugyanakkor forrásaink szerint Pál mögé hamarosan a DK, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd is be fog állni. A hétvégi DK-kongresszuson Dobrev Kláráék ezt hivatalosan is bejelenthetik.

photo_camera Lőcsei Lajos momentumos parlamenti képviselő és Pál György Forrás: Lőcsei Lajos/Facebook

Jelenleg úgy néz ki, hogy a Fideszhez köthető politikusok három formációval indulnak majd Egerben. A hivatalos fideszes polgármesterjelölt Vágner Ákos, de új egyesületével az egykori fideszes frakcióvezető, Oroján Sándor is indul a választáson. Emellett szerdán a jelenlegi fideszes frakcióvezető, Orosz Lászlóné is bejelentette az indulását.

A Mi Hazánk Pápai Ákost, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt pedig Domán Dánielt indítja polgármesterjelöltként. Domán 2023 júliusa óta próbálja kideríteni, hogy pontosan mennyibe került a márciusban átadott Lenkey-ház felújítása. Róla beszélt Mirkóczki a kiszivárgott hangfelvételen.

Tovább bonyolítja a helyi viszonyokat, hogy Domán másik jelölőszervezete az Egriek Szövetsége. A Domán elnökölte szervezet pedig hónapok óta együtt mozog az ex-MSZP-s önkormányzati képviselő Mirkóczki Zitával, aki a 2019-es választáson még Mirkóczki Ádám csapatában indult (és másodunokatestvérek), de a koalíciós ellentétek miatt gyorsan összekülönbözött a polgármesterrel.

Forrásaink szerint a hét politikus mellett más civil szervezetek is indítanak majd polgármesterjelöltet, így ha nem lesznek visszalépések, a júniusi önkormányzati választáson akár 8-10 név közül is választhatnak majd az egriek.