Újra van egri polgármesterjelöltje az ellenzéknek, ezúttal az MSZP-s Pál György

Szűk egy hónap után újra van az ellenzéknek polgármesterjelöltje Egerben. A Momentum az MSZP-s Pál Györgyöt támogatja.

Az ellenzék azután kezdett polgármester-castingba, hogy a momentumos Jánosi Zoltán március 15-én bejelentette, családi és egészségügyi okok miatt visszalép a jelöltségtől. Jánosit a DK is támogatta, miután a párt a Momentummal kötött országos megállapodásának keretében visszaléptette saját jelöltjét, Balázs Miklóst.

Jánosi bejelentése sokkolta a Momentumot. Különösen azért, mert rajta kívül a pártnak egyetlen felépített politikusa sem volt Egerben. A Momentum három hétig próbált alternatív jelöltöt találni, többek között Lőcsei Lajos parlamenti képviselő neve is felmerült a castingban.

Forrásaink szerint azonban senkit sem találtak, aki elég ismert és beágyazott lett volna a jelöltséghez, így a DK-val és az MSZP-vel megegyezve végül Pál lett a vészmegoldás.

photo_camera Lőcsei Lajos momentumos parlamenti képviselő és Pál György Forrás: Lőcsei Lajos/Facebook

Az 53 éves mérnökinformatikus Pál 10 év után tér vissza az egri politikába. 2014 előtt önkormányzati képviselőként dolgozott.

Bár Pál visszahívása egyértelműen kényszermegoldás, az ellenzéknek még így is lehet esélye Egerben. A szürreális helyi politikai viszonyok miatt ugyanis úgy néz ki, hogy a Fidesz három formációval indul. A hivatalos fideszes polgármesterjelölt Vágner Ákos, de új egyesületével az egykori fideszes frakcióvezető, Oroján Sándor is elindul a választáson. Emellett a jelenlegi fideszes frakcióvezető, Orosz Lászlóné is lebegteti az indulását.

Ráadásul Mirkóczki Ádám polgármester is bármelyik pillanatban bejelentheti, hogy újraindul. Az ellenzéki pártok által fideszes kollaboránsnak tartott Mirkóczki múlt héten azzal került be az országos hírekbe, hogy egy kiszivárgott hangfelvételen arról beszélt, csak az érdemi részek kitörlésével adna ki közérdekű adatot. A polgármester akkor azt mondta a 444-nek, legkésőbb ezen a héten bejelenti újraindulását.

Emellett a Mi Hazánk, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt és más civil szervezetek is indítanak polgármesterjelöltet, így ha nem lesznek visszalépések, a júniusi önkormányzati választáson akár 8-10 név közül is választhatnak majd az egriek.