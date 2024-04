Szijjártóék szerint az államfő vonhatja vissza Balog Zoltán nagyköveti kinevezését

Sok egyéb mellett a K. Endre kegyelmi ügyét felkaroló Balog Zoltán Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is. Csárdi Antal LMP-s képviselő azt próbálta megtudni Szijjártó Péter külügyminisztertől, hogy

„Elfogadhatónak ítéli-e meg, hogy a bicskei pedofilügyben bűnsegédlet miatt elítélt K. Endre mellett kiálló Balog Zoltán mind a mai napig képviselheti hazánkat rendkívüli és meghatalmazott nagykövetként?

Amennyiben igen, indokolja meg, miért érdeke Magyarország számára, hogy egy pedofil bűnelkövetőt tevőlegesen támogató személy képviselje Magyarországot?

Amennyiben nem, kérem szíves tájékoztatását, mikor kívánja megszüntetni rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezését Balog Zoltánnak?”

Szijjártó helyett a kérdésre Magyar Péter államtitkár válaszolt, vagyis egészen pontosan az ő aláírása szerepel a válasznak szánt levélen.

Ebben annyi áll:

„A rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozása, illetve visszavonása a köztársasági elnök jogköre.”

Ami tény. Balogot ugyanakkor Szijjártó Péter javasolta 2019-ben rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek. Balog nagykövetként először Izraelben képviselte az Orbán-kormányt, a miniszterelnöktől kapott megbízatása egyébként arra is szólt, hogy olyan helyeken is próbálja elmagyarázni, mit miért tesznek, ahol az esetleges konfliktusok miatt a hivatalos politikai kommunikáció nem működött. Balog 2019-ben fontosnak tartotta jelezni, hogy nem halmozza a „jól fizető állami állásokat”, nagyköveti megbízatásért például nem kap díjazást, bár az útiköltségét megtéríti a kormány.

Korábban az is csak Csárdi többszöri érdeklődésre kiderült ki, hogy Balog diplomata útlevele továbbra is érvényes. Azt egyébként - szemben a nagyköveti címmel - Szijjártó is visszavonhatja, ahogy tette azt a Bentleyével gyorshajtó Csiki Sör tulajdonosa ügyében.

A címhalmozó Balogot a kegyelmi botrányban játszott szerepe miatt érték már fájdalmas veszteségek. Ha nem is könnyen, de végül lemondott a magyarországi református egyház vezetéséről, ugyanakkor püspök maradt, tiltakozásokat kiváltva ezzel.

Távozott